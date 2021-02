Van por otros dos exgobernadores de BC

Por presunto desvío de recursos públicos, el gobierno de Baja California informó que también investiga a los exmandatarios panistas José Guadalupe Osuna y Eugenio Elorduy.

Ayer se presentó una denuncia en contra del exgobernador Francisco Vega y cinco de sus colaboradores por los delitos de peculado, abuso de confianza y fraude por más de mil 200 millones de pesos, así como el uso de facturas apócrifas.

“Son mil 200 millones de pesos contabilizados entre facturas falsas, empresas que no existen, empresas que se registraron el mismo día que se hizo la factura. Sentimos que va a exceder los dos mil millones”, declaró el gobernador Jaime Bonilla.

“Venían pateando el bote desde hace años, pero hasta el cambio de gobierno salió el cochinero que tenían”, dijo.

En respuesta, el exgobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid afirmó que está en total disposición de responder a las autoridades por los presuntos delitos derivados del ejercicio del poder en el Ejecutivo estatal.

Después de que la mañana de este martes el gobernador Jaime Bonilla, confirmó la denuncia que momentos más tarde interpuso el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ante la Fiscalía General del Estado, Kiko Vega respondió a través de una carta a los medios de comunicación.

Ante las acusaciones en "contra de mi persona y de algunos funcionarios de la pasada administración Estatal, me permito puntualizar que estoy en total disposición -como siempre lo he hecho- de responder y atender a las autoridades correspondientes

En su misiva agrega que con el propósito de que se esclarezcan los hechos que se mencionan en la denuncia, invita a los exservidores públicos que se señalan, a que hagan lo propio.

Reiteró que siempre he mencionado que los actos del gobierno "que tuve el honor de encabezar, fueron transparentes y apegados a la legalidad. Aseguró que su interés es que los ciudadanos conozcan la verdad de éste y cualquier tema, a fin de que cuenten con un juicio exacto de los hechos que se señalan.

Los delitos que se contemplan en la denuncia son abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude y administración fraudulenta.

También se le acusa de abuso de confianza y coalición de servidores públicos, infidelidad en custodia de documentos y violación de secretos o negociaciones lícitas.

Esta denuncia no solo es contra el ex mandatario estatal sino también contra la ex oficial mayor, Loreto Quintero, quien hoy es diputada local, así como en contra del ex secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández.

Niega desvío ex funcionaria de Vega