Van contra policías de Yautepec por desaparición; "Cuau" los defiende

MORELOS.- La Fiscalía General de Morelos ha obtenido, por el momento, cinco órdenes de captura en contra de policías del Mando Único, por la desaparición de Román Martínez García y Luis Fernando Ogazon Ariza, el pasado 16 de enero, en el municipio de Yautepec.

Uriel Carmona Gándara, fiscal General de Morelos, comentó que las órdenes de captura fueron otorgadas por un Juez de Control por el delito de desaparición forzada de personas, luego de que reunieron los elementos de prueba suficientes para judicializar la carpeta. Sin embargo, este martes, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y el Almirante retirado, José Antonio Ortíz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública Ces Morelos, salieron en defensa de los policías involucrados y llamaron a la autoridad municipal a no lucrar políticamente con la tragedia.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Gándara explicó que las investigaciones siguen en curso, por lo que pueden estar relacionados más servidores públicos en el caso.



"Las investigaciones nos permitieron obtener cinco ordenes de captura en contra de cinco policías de Yautepec, que pertenecen al Mando Coordinado, algunos municipales y otros estatales. Ya fue detenido uno de ellos y presentado ante el juez de control quien calificó legal su detención. La orden de captura es por el delito de desaparición forzada de personas. Es un delito grave que sanciona con 40 a 60 años de prisión", mencionó.

Carmona Gándara dijo que hay una versión de los policías que se contradice. Según los elementos, encontraron la camioneta abandonada en la que se trasladaban Román Martínez García y Luis Fernando Ogazon Ariza, por lo que determinaron presentarla ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Hay varios mandos, pero no puedo dar a conocer los nombres y cargos. Ellos desaparecieron de un vehículo reciente, el cual la propia policía de Yautepec puso a disposición de la Fiscalía General de la República, en la delegación Morelos, argumentando que lo habían encontrado abandonado, versión que se contrapone con los hechos en el sentido de que, al momento de ser asegurado el vehículo, las dos personas que viajaban a bordo, pudieron ser desaparecidas

De acuerdo con el expediente, la hora de desaparición se llevó a cabo a las 18:00 del 16 de enero, por lo que se han mantenido en comunicación con los familiares para localizar a ambas personas, de las cuales se desconoce su paradero hasta al momento.

"El pasado 16 de enero varias personas señalaron a policías del Mando Coordinado, como las responsables de haber desaparecido a dos personas en el municipio de Yautepec. La desaparición llevó al reclamo de los familiares y de habitantes de Yautepec. Se presentaron las denuncias y se iniciaron las investigaciones. Es importante mencionaron que nosotros no recibimos ninguna puesta a disposición de una persona con las características de las dos desaparecidos el 16 de enero. No tenemos un resultado con su paradero. Tenemos una línea de investigación para saber qué fue lo que pasó con ellos, pero por el momento no lo podemos mencionar para evitar que se filtre la información".

La Fiscalía no descarta la colusión de los policías con integrantes del crimen organizado; sin embargo, las investigaciones determinarán las responsabilidades de cada uno de los elementos.

DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA POLICÍA DE YAUTEPEC



Un juez con sede en Cuautla dicto auto de formal de prisión preventiva contra Jesús "N" de 33 años, elemento de la policía de Yautepec, como probable responsable en el delito de desaparición forzada de Román "N" de 39 años y Luis Fernando "N" de 23, quienes fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos por presuntos policías del Mando Coordinado el pasado 16 de enero.



El elemento de la policía de Yautepec fue detenido el fin de semana en la Avenida Constituyentes en la colonia Centro del municipio de Cuautla.

Durante una audiencia realizada este domingo, el Ministerio Público formuló imputación en contra de Jesús "N" por el delito de desaparición forzada de persona, quien se acogió al plazo constitucional ampliado de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica; y a dicha persona se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

De acuerdo con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, las penas a los infractores de este delito van de los 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días de multa.

El juez notificó al agente del Ministerio Público, al asesor jurídico de las víctimas, así como al imputado y su defensor legal, sobre la celebración de la audiencia de vinculación a proceso para el próximo viernes 29 de enero.

El pasado 16 de enero, Román Martínez García, empresario gasero y su trabajador, Luis Fernando Ogazon, fueron levantados por la unidad policiaca 00767por elementos de la Policía de Mando Coordinado de Morelos quienes perseguían al empresario que viajaba a bordo de su camioneta.

De acuerdo con familiares y amigos de Román y Luis, la camioneta del empresario chocó contra una patrulla de la policía estatal cuando estos los perseguían, por lo fueron detenidos.

A nueves de días de estos hechos, el empresario gasero y su trabajador no han sido localizados.

GOBIERNO SALE EN DEFENSA DE AGENTES INVOLUCRADOS

Un día después de la entrevista con el fiscal, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y el Almirante retirado, José Antonio Ortíz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública Ces Morelos, condenaron los hechos en Yautepec y llamaron a la autoridad municipal a no lucrar políticamente con la tragedia y el dolor de las personas, además de señalar que no escatimarán recursos para coadyuvar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y castigar a todos los culpables.

En conferencia de prensa, Ojeda acusó al alcalde de Yautepec de no haber reclutado ningún ciudadano para su evaluación y capacitación como policía, a pesar de que la CES ha ofrecido el apoyo en reiteradas ocasiones al edil, como el resto de los municipios del estado.

