Van contra diputados “chapulines” en Nuevo León

En la actual Legislatura local de Nuevo León se han registrados 12 cambios de diputados de una bancada a otra y ahora buscan frenar la "comprar legisladores".

La diputada Claudia Tapia presentará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que prohíbe estos movimientos y que esta misma semana se enviará, la cual contempla una reforma al Artículo 40 que prohíbe que un diputado pertenezca a un grupo legislativo distinto por el que fue postulado en el proceso electoral.

"Los Diputados no podrán pertenecer a un Grupo Legislativo compuesto por Legisladores de un partido distinto al que los haya postulado en el proceso electoral", agrega.

Destaca que un diputado no podrá chapulinear y si deja su bancada formará parte de legisladores independientes.

Los Diputados que pertenezcan a un Grupo Legislativo de un partido político podrán dejar de formar parte de ese Grupo Legislativo para pasar a integrar el Grupo Legislativo de Diputados Independientes, o bien, permanecer como Diputados Sin Partido

Otro candado para que los diputados independientes se integren a una bancada de un partido político también se propone con una reforma al Artículo 43 de la citada ley para pedir como requisito que los grupos legislativos sean integrados por diputados del mismo partido.

Para Mauro Guerra, presidente del PAN en la entidad, debe respetarse el voto de los ciudadanos y que los legisladores que deseen cambiar de partido, deben ser considerados sin algún bando político.

El dirigente panista también hará está semana una propuesta al respecto para evitar los chapulines en el Congreso Local.

Acusó al PRI de utilizar en el Congreso las mismas prácticas que hizo en la pasada elección al buscar "comprar" diputados como los propios legisladores que lo están haciendo, no sólo el PRI, sino todos los partidos de Congreso.



Un verdadero circo es lo que están armando algunos Diputados Locales en el Congreso de #NuevoLeón. Saltan de un partido a otro con el único objetivo de controlar el Poder Legislativo Local. Y tú, ¿estás de acuerdo en que interpongan sus intereses frente al bienestar del estado? pic.twitter.com/XaIuhXYtnb — Mauro Molano (@MauroMolanoN) September 12, 2019

En menos de 15 días, los diputados Melchor Heredia y Marco González, renunciaron al PRI para sumarse a la fracción de Morena, y alcanzar la primera minoría.

El PRI no se quedó atrás y buscó la integración de tres diputados más: Zeferino Juárez y Esperanza Rodríguez que pertenecían al PT, y una más, que lograron luego de que Juan Carlos Leal, del PES, pidiera licencia y su suplente Nabor Tranquilino Guerrero solicitara unirse también al tricolor.

El pasado 12 de agosto Tabita Ortiz y Arturo B. de la Garza, renunciaron a las bancadas del PES y Morena, respectivamente, para unirse a Movimiento Ciudadano, y Delfina de los Santos dejó el PT para unirse a Morena.

En lo que va de la actual Legislatura son ya 12 cambios de diputados a sus bancadas y se especula que otros legisladores podrían también “chapulinear”.

Priistas piden investigar chapulines

Priistas de Nuevo León exigieron al Comité Ejecutivo Nacional del PRI investigue y sancione a Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada local del tricolor por presuntos actos de corrupción a diputados de otras bancadas para que se le unieran.

El ex dirigente estatal del PRI y ex alcalde de Escobedo, Abel Guerra Garza; Héctor Gutiérrez de la Garza, quien recién dejó la secretaría de Organización del CEN tricolor y Felipe Enríquez, ex embajador en Uruguay y ex diputado federal solicitan la intervención del PRI nacional.

"Como priista me siento muy avergonzado, creo que mi percepción es un sentimiento generalizado de la sociedad nuevoleonesa, yo creo que nunca habíamos visto una degradación tal del Congreso de Nuevo León. Lo más lamentable es que en algunos medios se habla de que es por razones de corrupción (el cambio de Diputados), se dan incluso cifras de pesos y centavos, es algo que a mí en lo particular me avergüenza", expuso Abel Guerra, quien solicita la salida de la coordinación de la bancada de Francisco Cuenfuegos.

"Las consecuencias deben ser directas sobre el operador de esta situación que es Francisco Cienfuegos, eso queda claro", explica el ex secretario de Organización del CEN, Héctor Gutiérrez.

Lo que si me queda claro es que hay un coordinador que está teniendo acuerdos con partidos políticos antagónicos al Partido Revolucionario Institucional y eso los propios estatutos señalan que hay consecuencias muy importantes, que pueden ser una amonestación o hasta la propia expulsión

"Me preocupa que Francisco Cienfuegos, el coordinador de la corrupción, quiera mantener a toda costa la administración del Congreso, con plena opacidad, que la Fiscalía General de Las República abra una investigación por presuntos actos de corrupción y hasta lavado de dinero", acusa Felipe Enríquez.

El PRI que había perdido la primera minería con la salida de dos diputados a Morena, la recuperó al sumar a dos diputados del PT y a otro que pidió licencia para que entrara su suplente en el PES, pero luego se unió al tricolor.

El PAN es mayoría con 15 diputados y el PRI tiene el control administrativo del Congreso.