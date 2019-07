Van 72 denuncias por maltrato animal; no hay castigos

PACHUCA.- Desde el 16 de agosto de 2016, cuando fue publicada la reforma al Código Penal para considerar delito el maltrato animal, hasta el 30 de abril pasado, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ha iniciado 72 denuncias, sin embargo, ninguna se ha judicializado.

Esto lo informaron los poderes Ejecutivo y Judicial en la respuesta a las solicitudes de información 00402619 y 00402719, en las que se solicitó conocer el número de querellas que conocieron los jueces, las vinculaciones a proceso y las sentencias emitidas por este ilícito.

La Unidad de Transparencia del gobierno de Hidalgo indicó que se abrieron cuatro carpetas de investigación en 2016, 16 en 2017, 34 en 2018 y 18 durante los primeros cuatro meses del año en curso, pero no han sido de conocimiento de un juez del Poder Judicial, por lo que no hay castigos, aunque no se especifican los motivos.

Según la administración estatal, Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo y Tizayuca registran la mayoría de las denuncias, aunque no precisa cuántos.

En la entidad, el artículo 349 decies del Código Penal establece un plazo de seis meses como pena máxima, así como el pago de 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 12 mil 673 pesos a quién mate a un animal.

Actualmente por maltratar o abandonar un animal los castigos en el marco normativo hidalguense van de 15 días a 1 mes de la privación de la libertad y sanciones de 25 a 50 UMAs, es decir hasta 4 mil 224 pesos.

PROPONEN INCREMENTAR PENAS

El martes pasado, la diputada morenista, Noemí Zitle Rivas, propuso reformar el Código penal y la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el estado, a fin de incrementar la sanción hasta con 4 años de prisión y multa de 400 veces el valor de la UMA, equivalente a 33 mil 796 pesos.

De acuerdo con el planteamiento, quien maltrate o abandone a un animal, pero no ponga en riesgo su vida podría tener una condena de seis meses a dos años de prisión y una multa de 100 a 200 UMAs, es decir, 16 mil 898 pesos.





emh