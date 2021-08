Van 5 muertos por explosión en sonda de Campeche; pierde Pemex 25% de producción

CAMPECHE.- Pemex reportó cinco muertos, seis lesionados y dos desaparecidos por explosión en plataforma en Campeche. De las personas fallecidas, un trabajador es de la empresa productiva del estado mexicano y cuatro de la empresa COTEMAR.

Asimismo, hay dos desaparecidos de la empresa Bufete de Monitoreo de Condiciones e Integridad (BMCI).

Los seis lesionados son atendidos en hospitales, uno de ellos se encuentra en estado grave y los demás están en recuperación.

Octavio Romero, director de la petrolera, informó que el incendio en la plataforma mermó la producción de la petrolera en más de 400 mil barriles diarios.

La tarde del domingo se reportó una explosión en plataforma KU-Alfa en la sonda de Campeche, tras la cual se reportó una persona fallecida, seis heridas y cinco desaparecidas, confirmó Pemex.

En total, se vieron afectados 125 pozos, los cuales continúan cerrados, por lo que se suspendió la producción de 421 mil barriles diarios.

Durante la conferencia de prensa, indicó que de los años de 2015 a 2018, se redujo la inversión en el mantenimiento y reparaciones mayores.

"Fue con esta administración que nació la iniciativa específica de atención de riesgos no tolerables en materia de seguridad industrial y confiabilidad A1", afirmó el funcionario.

También dijo que fue necesario que a partir de 2019 se asignaran recursos para revertir la tendencia en el deterioro de las instalaciones y en consecuencia, potenciales siniestros y accidentes asociados a riesgos de Seguridad Industrial y Confiabilidad Operacional.

Respecto a inversiones, destacó que en 2019 hubo una baja en la inversión contra riesgos, la cual se recuperó para 2020 y en 2021

Asimismo, descartó que los siniestros estén asociados a abandono o descuido por no atender situaciones de riesgos no tolerables, que es el caso del evento de este domingo, con el incendio a plataforma E-Ku-A2 ocurrido en el Activo de producción Ku-Maloob-Zaap.

El siniestro ocurrió en un centro de distribución de gas y crudo a las 15:10 horas y a las 16: 30, personal de la empresa controlo el incendio.

Así el incendio en la Plataforma Ku-Alfa de @Pemex en Campeche esta tarde. pic.twitter.com/nzJcwNVHst — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) August 23, 2021

Esta instalación petrolera forma parte del complejo Ku-Maloop Zaap.

Reportan explosión (sí, otra más) en la plataforma Ku Alfa de @Pemex en la Sonda de Campeche. 6 lesionados en un informe preliminar. pic.twitter.com/oVEq9tavEl — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) August 22, 2021

Tras la explosión, trabajadores de Pemex se apresuraron a cerrar válvulas para evitar un mayor daño en las instalaciones petroleras.

Se activó el código azul hospitales de la empresa productiva del país en la zona.

Fuerte incendio en la plataforma #KuAlfa en la sonda de #Campeche...

Esto pasa cuando el mantenimiento pasa a segundo plano.

Hay heridos y posiblemente hasta muertos.

Culpa de la cabezas de este embrollo: @rocionahle y su patrón el kakas.

pic.twitter.com/YdO4O4h32e — Juan Pablo Alvarez #CPT (@JPAlvarezGuedea) August 22, 2021

Pemex informó que continúa en la búsqueda de las personas desaparecidas, así como la evaluación de daños. Asimismo, se realizará una investigación de la causa-raíz para determinar el origen del incendio.

La empresa manifestó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y aseguró que brindará apoyo a las y los trabajadores afectados por este incidente, así como a sus familias.

En la plataforma EkuA-2 Alfa se realiza el manejo de gas de BN; ahí se encuentran los dos turbocompresores (BN-1 y BN2) que alimentan la red de BN de hasta 84 kg/cm2 para el campo Zaap y una parte de los Ku.

Hasta el momento se reportan cinco personas lesionadas por quemadura que son atendidas en el Hospital Regional de Ciudad del Carmen, Campeche y el IMSS.



Afortunadamente, no se reportan fallecidos por este incidente. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) August 22, 2021

PREOCUPANTES "INCIDENTES"

A principios de julio pasado se registró la fuga de gas de un ducto marino que provocó un aparatoso incendio en pleno Golfo de México, el cual generó críticas sobre la gestión de la petrolera estatal Pemex y ha escenificado los riesgos de la política energética del Gobierno mexicano.

A pesar de que las imponentes imágenes de un ojo de fuego en medio del mar recorrieron el mundo, hasta ahora hay poca información de lo que sucedió.

Al parecer, habría fallado una válvula de un ducto submarino de Petróleos Mexicanos (Pemex), provocando una fuga de gas que entró en combustión y causó un gran incendio en alta mar.

Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants - granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021

Please do not tell me that ending our dependency on fossil fuels is too radical — THIS is radical. https://t.co/mPbrSEoVg5 — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 3, 2021

El incendio ahora en costas de México generó críticas contra la política energética del presidente López Obrador, quien desde que asumió el poder ha apostado por el petróleo para conseguir la autosuficiencia energética del país.

Además, el mandatario mantiene una batalla en los tribunales para defender su reforma energética, que prioriza las empresas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de la inversión privada en renovables.