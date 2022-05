Vamos a recoger la gran cosecha que hemos sembrado en esta campaña: Américo

Reynosa, Tam.- Desde esta ciudad fronteriza a la que le llamó la "Ciudad Diamante", el doctor Américo Villarreal Anaya aseguró que no hay duda: ´Vamos a ganar porque se va a recoger la gran cosecha que se ha sembrado a lo largo de esta campaña.

Ante una histórica concentración de mas de 30 mil personas en el Polideportivo de esta ciudad, en su quinto cierre regional de campaña, el candidato de Morena, PVEM y PT convocó a salir a votar masivamente para recoger la gran cosecha que se ha sembrado a lo largo de esta campaña.

"Esta ilusión y esta esperanza hay que traducirlas, es como si tenemos una gran cosecha y no la fuimos a recoger al campo... vayamos a cosechar, que no quede duda, porque si no vamos a votar van a hacer trampa, marrullerías, mapacherías a las que están acostumbrados para tratar de cambiar la decisión de la gente", dijo.

Arropado por hombres y mujeres libres y convencidos de que ha llegado la hora de traer la Cuarta Transformación a Tamaulipas, el doctor Américo reconoció que Reynosa es una de las ciudades más pujantes y que ha tenido el mayor crecimiento, pero no se ha hecho justicia, por eso se requieren mejores oportunidades, mejores trabajos, mejores salarios, oportunidades para progresar y eso es lo que se va a lograr con el gobierno del cambio, aseguró.

Rodeado por seis senadores y un gran número de diputados locales y federales, el candidato de ´Juntos Hacemos Historia´ se solidarizó con el alcalde Carlos Peña Ortiz quien ha sido víctima de persecución política.

"En ese hostigamiento de estar reprimiendo e infundiendo miedo y desesperanza han hecho muchas barbaridades y han presionado y han hecho una serie de señalamientos atroces a compañeros de Morena y de la estructura de campaña y presidentes como Carlos Peña Ortiz, nuestra solidaridad lo mismo para la alcaldesa de Nuevo Laredo y el alcalde Victoria, que han sido señalados injustamente, pero eso se va acabar, en el próximo gobierno va haber justicia y apego a la ley".

"Somos cientos de miles que queremos esta transformación, les pido que nos acompañen para poder tener juntos esta gran transformación con un nuevo gobierno humanista y una sociedad que participe activa y valientemente en su transformación. Vamos a ganar, adelante Reynosa, adelante Tamaulipas", dijo ante el grito de ´gobernador, gobernador´.

En el evento también tomó la palabra la ex presidenta municipal Maki Esther Ortiz Domínguez quien pidió todo el apoyo para el doctor Américo a quien calificó como "un hombre responsable, capaz, talentoso, confíen en el si quieren que sus familias tengan un futuro prometedor", dijo y alentó a los reynosenses: "No se raje, no estamos solos, somos mucha patria para tan pocos traidores".

Maki Ortiz aseguró que en Reynosa viven hombre y mujeres que han superado todas las adversidades y pidió acabar con quienes solo han sembrado odio y rencor.

"Vamos a decirles a los que nos han oprimido o nos han llenado de miedo que ya se van, este 5 de junio viene la esperanza, de un futuro mejor en vez de la desilusión de un gobierno infértil y fracasado viene la ilusión de un gobierno que de resultados y esperanza", manifestó.