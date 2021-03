Vacunación en Chiapas: caos y piquetes de abeja a adultos mayores

Alrededor de un centenar de abuelitos resultaron picados por abejas este martes mientras esperaban su turno para recibir la vacuna contra la covid; la reacción no fue grave. Foto Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Cerca de un centenar de adultos mayores resultaron picados por abejas la mañana de este martes mientras esperaban su turno en la Escuela Primaria "Gustavo Díaz Ordaz", una de las 10 sedes que se adecuaron en esta ciudad capital de Chiapas para que recibieran la vacuna anticovid-19.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar para auxiliar a las personas, quienes no presentaron reacciones más graves por el ataque del enjambre. La situación se normalizó en cuestión de minutos, aunque una parte de esa área fue acordonada porque aún había presencia de algunos insectos.

Sin embargo, las quejas por la falta de orden "afloraron" como al mediodía en esa misma sede. Desde las 5 de la mañana, Gladys Ruiz anotó a su progenitor para que fuera uno de los primeros en recibir el biológico, sin embargo, ya era casi la 1 de la tarde y aún estaba lejos de ser beneficiado.

Fotos Cuartoscuro

"Los tienen bajo el sol, parados, y los voluntarios que apuntaron a las personas no tienen ni una mesa, ni sillas para darnos el servicio, y que nuestros viejitos se sientan cómodos, porque hay quienes no pueden ni caminar", externó la mujer, quien dijo estar enferma de cáncer, pero al no tener quién la apoyara, tuvo que acompañar a su papá.

De acuerdo con Alejandra Meneses Martínez, coordinadora de Vacunación contra el Covid-19 en Chiapas, por cada sede aplicarían cerca de mil o mil 200 dosis diarias, y de esa forma abarcar a la mayoría de los 65 mil adultos mayores que tienen empadronados solo en esta ciudad capital.

Incluso, mencionó que estaría, toda esta semana, de 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche en cada sitio donde hay módulos de vacunación, para atender de la mejor manera a quien lo desee.

Sin embargo, La Silla Rota captó el desorden en una de las sedes que visitó: el Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla, en donde no solo el amontonamiento era constante, sino también las quejas de la mayor parte de ciudadanos presentes.

Como cada vez el aglutinamiento crecía, uno de los servidores de la nación les advirtió a quienes hacía fila que solo se aplicarían mil 050 dosis, y que en otro lugar, como el Parque Recreativo y Deportivo "Caña Hueca" había 300 lugares disponibles.

Al escuchar esta indicación no solo hubo una reacción de molestia, sino que decenas de ellos optaron por romper la fila para abordar algún transporte público o su coche particular que los llevara a dicha sede. De hecho, advirtió Javier, otro de los beneficiarios de la vacuna Pfizer, hubo un retraso importante porque en esa misma escuela vacunaron, en las primeras horas de hoy, a un grupo que no alcanzó a ser inyectado ayer lunes.

Mientras eso ocurría, los ancianos utilizaban paraguas, sillas y otros elementos para protegerse de los rayos del sol y del fuerte viento. Incluso, se percibió cómo una gran cantidad de adultos mayores presentaban tos o fatiga.

"Yo vi cómo unas viejitas se desvanecieron, pero no creo que haya sido por la vacuna, sino por tanto esperar", advirtió otra señora originaria de la colonia Terán, quien asistió al "Tec" Regional desde las 6 de la mañana de hoy, aunque su turno estaba hasta más del número 800.