Va Samuel García contra "El Bronco" por mala compra en vagones del Metro

MONTERREY.- El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" cometió irregularidades en la compra de 24 vagones alemanes remanufacturados, por mil 128 millones de pesos, para el Metro regio.

El gobierno de Nuevo León anunció que presentará denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades.

PUEDES LEER: Transporte de Monterrey, añejo problema que amenaza con estallarle a Samuel García

El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, acusó que la administración anterior promovió la compra de vagones usados argumentando que el costo sería menor, la puesta en servicio más rápida y que se les podía dar el mismo uso.

El costo de adquisición y reacondicionamiento fue de 1 mil 128 millones de pesos y se ha erogado el 90 por ciento.

La empresa debía remanufacturar 24 unidades y ponerlas en servicio en el sistema de transporte colectivo Metrorrey.

Solo se ha hecho la entrega-recepción de 12 vagones, que no pueden integrarse en la operación, ya que no son confiables y no fueron acondicionados según lo requerido en las instalaciones.

"Los componentes críticos como motores y transmisiones no fueron renovados, tienen más de 40 años y tuvieron que ser adaptados para operar con el doble de corriente de alimentación" informó Hernán Villarreal.

Los vagones de origen alemán han representado un costo de 206 mil 233 pesos por plaza al estado, que resulta mayor a los 198 mil 821 pesos que se pagaron a la empresa china.

"La Fiscalía tendrá que determinar las responsabilidades y los delitos en que se está incurriendo" determinó el secretario.

"Como empresa operadora, como Metro, lo que nos interesa es que los trenes o los equipos con los que contamos sean equipos seguros, fiables y mantenibles", dijo Abraham Vargas, Director General de STC Metrorrey,

Explicó que no se cuenta con los 12 vagones que se han recibido, porque no pueden operar en hora pico y continuamente presentan múltiples problemas que representan retraso en el servicio.





(djh)