Va NL a Rusia por vacuna covid, que no es recomendable para todos

MONTERREY.- Mientras se inició aquí una campaña de vacunación contra la influenza, el gobierno de Nuevo León da los primeros pasos para adquirir la vacuna covid en Rusia.

Ante ello, se hicieron los contactos oficiales con las autoridades rusas por lo que el secretario de Salud estatal, Manuel de la O estaría viajando a Rusia este fin de semana.

Rusia se convirtió en agosto pasado en el primer país del mundo en homologar una vacuna contra el coronavirus. La comunidad internacional acogió con escepticismo el anuncio, máxime cuando se produjo antes del inicio de la fase 3 de ensayos clínicos y la publicación de resultados.

"La Sputnik-V está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años", señaló en su momento el mandatario ruso Vladimir Putin.

En algunos países, como Argentina, donde se aplicó la vacuna rusa Sputnik V, autoridades de Salud documentaron reacciones adversas posteriores a la aplicación.

"El 44,2% de los ESAVI (eventos adversos) reportados corresponden a personas con fiebre, cefalea y/o mialgias iniciadas seis a ocho horas después de la vacunación", explicó.

Estos eventos están relacionados con la vacuna Sputnik V, agregó el informe, que detalla que dentro de las reacciones esperables, se pueden presentar: dolor en el sitio de inyección, hiperemia, hinchazón.

Y que dentro de las reacciones sistémicas, se pueden presentar: síndrome pseudogripal de corta duración de inicio dentro de las 24 a 48 horas (caracterizado por escalofríos, fiebre, artralgia, mialgia, astenia, malestar general, cefalea) o menos frecuentes síntomas gastrointestinales (náuseas, dispepsia, disminución del apetito). "Estas reacciones tienen una duración promedio de 24 horas de duración", explicó.

NL CONFÍA EN LA RUSA

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O informó que han tenido comunicación con las autoridades de Salud de Rusia y sería recibido por ellas.

"Nos va a recibir el Secretario de Salud de Rusia, el Secretario Federal nos va a recibir ya hicimos las peticiones y probablemente en algunos días, probablemente el fin de semana viajaré", comentó.

Con anterioridad, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó que el sector privado de Nuevo León está en la mejor disposición de pagar el 50% del costo de unos cinco millones de vacunas para inmunizar a todos los neoloneses.

"Los empresarios están dispuestos a cuidar a sus trabajadores y con ello contribuir a la reapertura económica. Saben que es una medida que beneficia a todos y están dispuestos a invertir", añadió.

Por otro lado, este lunes la Secretaría de Salud de Nuevo León arrancó con la vacunación contra la influenza en su modalidad drive thru.

Manuel de la O Cavazos aplicó algunas dosis a los automovilistas que se dieron cita desde las 9 de la mañana.

De la O adelantó que este operativo funcionará como preparación para implementarlo una vez que inicie la vacunación contra covid en Nuevo León.

Es necesario aplicar la vacuna contra la influenza antes de que se de la covid, dijo el funcionario.

Si no se han vacunado, no dejen pasar esta oportunidad, no tardarán mucho ya que contamos con seis carriles o módulos de vacunación y personal capacitado para recibirlos. El único motivo para que no les apliquen la vacuna es que hayan tenido covid en lo últimos 30 días.

Recuerden que esta estrategia nos servirá de práctica para cuando tengamos la vacuna contra Covid en nuestro Estado.

Nuevo León ha sido catalogado como semáforo rojo en el País luego de que prácticamente hay saturación de sus hospitales, los contagios están descontrolados y las muertes superan los siete mil.