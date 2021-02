UV se suma a paro nacional de universidades

Xalapa, Ver.-Se requieren al menos 2 mil millones de pesos de recursos extraordinarios por parte de la Federación para que varias universidades del país no se queden sin pagar a sus empleados las últimas quincenas del año y sus prestaciones decembrinas.

Lo anterior lo reiteró el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet Gorozpe, al recordar que este lunes 29 de noviembre académicos y personal sindicalizado de instituciones educativas de nivel superior se unirán en un paro nacional.

Como líder de los trabajadores de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV), comentó que incluso casas de estudios que no se ven afectadas directamente como la Universidad Veracruzana (UV) se unirán en solidaridad a la protesta.

Levet Gorozpe advirtió que el problema afecta a unas 40 mil familias de trabajadores en universidades públicas del país como las de Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Tabasco, Estado de México, Durango, Oaxaca, entre otras; no obstante, el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto no ofrece ninguna solución.

“Hemos insistido por varias vías para que los compañeros no pasen por algo así, agotando el diálogo y no ha habido ninguna respuesta positiva. Las autoridades de educación solo justifican que no hay dinero”.

Consideró que ya que estas universidades tienen un déficit financiero se necesitan de recursos extraordinarios para enfrentar las últimas quincenas del mes de noviembre y diciembre, de ahí que exigirán este dinero en el paro nacional de este lunes.

mvf