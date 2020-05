Sonora (La Silla Rota).- Durante la sesión de este martes, en el Congreso de Sonora, el diputado Jesús Alonso Montes Piña, representante del Distrito 1, que corresponde a San Luis Río Colorado, reveló en plena sesión que su familia dio positivo a covid-19.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Ataviado con su cubrebocas, guantes de látex y lentes, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) mostró molestia ante sus compañeros por la falta de apertura a su propuesta de crear una comisión especial para este municipio fronterizo, que alcanza ya 154 casos y 18 defunciones.

"Las paradojas en lo que nos enfrenta a veces la vida: yo aquí peleando y al momento que participaban ustedes... me llega una llamada para avisarme... que mi hijo mayor es positivo... y su mamá... ¡y ustedes peleando! Así es la vida... cuándo me iba a imaginar", expresó con la voz entrecortada en el pleno del congreso local.

El punto de acuerdo presentado ante sus compañeros diputados era un exhorto para la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos; el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella y el secretario de Salud, Enrique Clausen, con el fin de crear una comisión especial para esta localidad y destinar 104 millones de pesos para dar mayor atención a la crisis que se vive en este lugar.

Sin embargo, los legisladores no respondieron como Montes Piña esperaba, por lo que en su intervención reclamó la indiferencia a la situación de San Luis Río Colorado y advirtió que, si no se atiende, podría expandirse el foco de infección a otros municipios.

El diputado por el Partido Encuentro Social, Jesús Alonso Montes Piña, reveló en plena sesión que su familia dio positivo a covid-19 https://t.co/if8IFUJ2t4 pic.twitter.com/mYHwejk3k1 — La Silla Rota (@lasillarota) May 6, 2020

"Ya se dijo, somos el foco, estamos en una vulnerabilidad geográfica que nos tiene donde estamos, y que si es necesario tomar acciones desde allá. Si no detenemos los contagios ahí mismo en San Luis, si no le entramos duro, si no se toman las acciones de manera seria, responsablemente, a todos los que nos compete, se va a venir una reacción dominó, porque, así como llego de China a Estados Unidos, y de Estados Unidos a México, así va a llegar de San Luis a Huatabampo, si no lo detenemos ahí", expresó el legislador.

Antes de terminar su intervención, Alfonso Montes Piña lamentó que algunos ciudadanos y también diputados tengan aún esta indiferencia y piensen que no podrían contagiarse de coronavirus.

"Creemos que no va a llegar... yo siempre he actuado pensando que me va a dar. No se asusten, los tengo aislados a todos, no me vean con ojos de covid, con cara de covid. Nos ayuda a pensar que a nosotros no nos va a dar, porque somos diputados o qué. ¿Vamos a seguir argumentando que si es urgente o no?", cuestionó a los legisladores sonorenses.

Esta mañana me confirmaron que uno de mis hijos dio positivo a Covid-19. Desde que inició la cuarentena, se tomaron todas las indicaciones para la compra de víveres y alimentos, salidas que él por amor a su familia estuvo realizando para que todos en su hogar... ?? — Jesús Alonso Montes Piña (@montespina_) May 6, 2020





Una vez que se sometió a votación el punto de acuerdo del representante de San Luis Río Colorado por le PES, todos los diputados presentes se pusieron de pie para mostrar su voto a favor, por lo que quedó aprobado.

Cabe recordar que este municipio es frontera con Arizona, Estados Unidos al norte, y con Mexicali, Baja California al oeste, dos estados con un incremento acelerado de casos con 9 mil 305 casos y 395 muertes en el primero; y mil 557 casos y 222 muertes en el segundo.

Además, en SLRC también se ha registrado un brote de contagio entre el personal médico con 78, del total de los 124 en Sonora.

En cuanto a los casos de Covid-19 en la entidad, suman ya 392 y 41 defunciones; los municipios con más incidencia son: San Luis Río Colorado, Hermosillo, Cajeme, Nogales y Huatabampo.

Hasta el momento, no se han registrado casos de coronavirus en funcionarios de primer nivel ni miembros del gabinete estatal.

(Karla Alva)