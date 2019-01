"Usaron sector salud para hacer negocio, incluso periodistas", lamenta gobernador de Tabasco

ROBERTO BARBOZA SOSA 03/01/2019 05:22 p.m.

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).-En el sector Salud de Tabasco "se lucraba" y se le vio como un "enorme negocio" durante el recién concluido sexenio del perredista Arturo Núñez Jiménez, quien utilizaba hasta a periodistas como proveedores, afirmó el nuevo mandatario Adán Augusto López Hernández.

Dijo que en la pasada administración estatal algunos periodistas realizaban negocios como proveedores de los equipos de hemodiálisis, insumos, medicinas, entre otros.

Al destacar que evitaba decir nombres para no violar el debido proceso, López Hernández precisó que aún carecen de las irregularidades completas de toda la administración, pues aún se encuentran en la etapa de entrega-recepción y llevará tiempo la revisión total.

Hasta ahora no existe una prueba del involucramiento directo contra el exgobernador Arturo Núñez, ni se sabe que pueda ser imputado. "Yo no digo que sea un hecho, pero no descarto. Voy a ser muy cuidadoso", mencionó al acotar que no habrá intocable, ni impunidad para nadie, "pero se debe entender que no vamos a una cacería de brujas desesperada".

Señaló que aún se ignora el monto de la deuda pública que le heredó su antecesor.

En su tercer día como gobernador, el político morenista supervisó la dotación de medicinas e insumos al Hospital de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", cuya farmacia estaba al 60 por ciento de abastecida y donde fue recibido por pacientes que reclamaban la falta de medicamentos.

Adán Augusto dijo que se lucraba con este sector, pues, ejemplificó, el gobierno estatal pagaba sobreprecios altísimos en las medicinas que adquiría.

"Un retroviral que tiene un costo de 300 pesos en el mercado farmacéutico, lo compraban en dos mil 500 pesos", por lo que pidió a los próximos proveedores a ayudar al sector.

Dijo que se investigará si exfuncionarios y proveedores incurrieron en fraude o algún otro delito con esos sobreprecios.

El gobernador de Tabasco también anunció el resguardo que realizará la Policía estatal preventiva de todos los almacenes de los hospitales y la modernización de toda la cadena de distribución de medicamentos, para evitar también el robo de esos productos.

También señaló que plena emergencia, quien era secretario de Salud, Rommel Cerna Leeder, fue captado en una notaría negociando para pagar la factura a cambio de una comisión. "Van a proceder las autoridades", advirtió.

Garantizó que ante los casos de corrupción del régimen nuñista que se denuncien, se actuará con firmeza. "Hay que actuar con cabeza fría. Yo no le garantizo impunidad a nadie".

