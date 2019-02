Usan “drogas de club” para atacar a mujeres en Cholula

CLAUDIA LEMUZ 06/02/2019 09:00 p.m.

PUEBLA (La Silla Rota).- A las dos de la mañana recibí la llamada de Pablo. Dany, mi hija, estaba mal, en el hospital. Me sorprendí porque dos horas antes habíamos hablado y ella se escuchaba normal, narró Marcels Flores.

El primero de febrero Daniela fue a Container City. A las doce de la noche nos comunicamos para saber a qué hora pararía por ella y me dijo que a las tres, los papás de su amigo la llevarían a la casa, lo que me dio tranquilidad.

Sin embargo, a las dos de la mañana sonó el teléfono. Pablo me dijo que mi hija estaba muy mal. Me trasladé al hospital y me indicaron que presentaba una intoxicación etílica grado 3. “No me pareció correcto”.

Pablo me comentó que habían tomado, pero estaban tranquilos, cuando mi hija se desvaneció en sus brazos.

Llamó a sus papás que lo apoyaron y al verla tan mal me la llevaron al hospital”, dice la narración publicada en redes sociales de Marcels.

Cuando yo llegué mi hija estaba muy mal, estaba totalmente inconsciente, con hipotermia, y convulsionándose”.

Daniela reaccionó hasta las cinco de la mañana, no tenía idea de lo que había pasado.

Un par de doctoras le preguntaron más de una vez si había consumido algún tipo de drogas y ella respondió que no.

A las 10 de la mañana la dieron de alta y por las dudas que tenía sobre el diagnóstico de intoxicación etílica la llevó el sábado 2 de febrero a un examen toxicológico. “Lo que mi hija tuvo, definitivamente no fue una borrachera”.

No había publicado nada hasta el pasado lunes cuando recibió los resultados de los análisis: “Si bien como tal no salió ningún tipo de droga “CONOCIDA” en el resultado, tampoco salieron los resultados con los niveles altos de alcohol como para confirmar la congestión alcohólica grado 3 como decían. De hecho, hubiera necesitado casi el doble de alcohol en su cuerpo para tener una congestión, y el triple para haber llegado a un grado de inconsciencia y convulsiones”.

La madre de Daniela indicó que se puso a investigar y presume que alguien le dio GHB, una sustancia conocida como “la droga de las violaciones”.

Después de que Marcels Flores dio a conocer el caso de su hija, declaró que varias jóvenes la contactaron para informarle que habían pasado por situaciones semejantes. Lo anterior fue confirmado por las autoridades municipales de San Andrés Cholula.

Algunas de las víctimas, dijeron que por pena de lo que les sucedió o por miedo, optaron por guardar silencio.

Marcels Flores explicó que los jóvenes que se divierten en Container City quedan vulnerables, porque los baños están alejados de las mesas, por el tipo de concepto que maneja la zona.

Es decir, Container City es un concepto con contenedores desarrollado por Gabriel Esper Caram. Surge debido a un estudio para el desarrollo sustentable de ciudades dentro de ciudades; utilizó una base de casi 500 m2 para que este diseñador de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) creara este nuevo centro comercial en el Pueblo Mágico de Cholula, al que cada fin de semana asiste la comunidad universitaria.

Además de antros, la pequeña ciudad incluye cafeterías y tiendas vintage, entre otros giros.

SAN ANDRÉS CHOLULA INICIARÁ INVESTIGACIÓN POR POSIBLE USO DE GHB

En entrevista para La Silla Rota, el Comisario de Seguridad Pública en San Andrés Cholula, Arturo Saucedo Díaz, explicó que en los cuatro meses que lleva en funciones, el caso de Daniela es el segundo del que tienen conocimiento con características similares.

Por ende, personal de Seguridad Pública de San Andrés Cholula buscará a los responsables de Container City para saber si han detectado intentos de violaciones, o abusos contra jóvenes a través de este modus operandi.

Sin embargo, también invitó a las familias con hijos que han sido víctimas de este modus operandi a denunciar de manera formal ante la Fiscalía General del Estado, como ha sucedido en el municipio de Puebla, el cual colinda con San Andrés Cholula.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado indicó que no tenían conocimiento de alguna denuncia por uso de droga GHB y quedó de informar sobre denuncias por el delito de violación que pudieran estar vinculadas a este modus operandi.

CARACTERÍSTICAS DEL GHB

De acuerdo con el National Institute on Drug Abuse, entre las llamadas “drogas de club” está el gamma hidroxibutirato (GHB), el cual es un depresor del sistema nervioso central.

¿Cómo se abusan las drogas de club?

El GHB se ha usado para facilitar las violaciones realizadas durante una cita o una salida (también conocidas como “violación con drogas”, “violación por persona conocida” o “ataque sexual asistido por drogas”). Esta sustancia puede ser incolora, insípida e inodora, y se pueden agregar a bebidas y hacer que la víctima las ingiera sin darse cuenta.

¿Cómo afectan las drogas de club al cerebro?

En dosis altas, los efectos sedantes del GHB pueden provocar sueño, el estado de coma o la muerte.

El uso repetido de GHB puede producir síndrome de abstinencia, cuyos síntomas incluyen el insomnio, la ansiedad, los temblores y la sudoración. Se han informado de reacciones graves de abstinencia en pacientes que presentan una sobredosis de GHB o compuestos relacionados, sobre todo si están involucradas otras drogas o alcohol.

¿Qué otros efectos adversos a la salud tienen las drogas de club?

La incertidumbre sobre las fuentes, los compuestos químicos y los posibles contaminantes que intervienen en la manufactura de muchas drogas de club hacen que sea extremadamente difícil la determinación de su toxicidad y sus consecuencias médicas.

Luego del uso de GHB pueden sobrevenir el estado de coma y convulsiones. El uso combinado con otras drogas como el alcohol puede dar lugar a efectos adversos adicionales como náuseas y dificultad respiratoria. El GHB y dos de sus precursores, la gamma butirolactona (GBL) y el 1.4 butanediol (BD), han estado involucrados en envenenamientos, sobredosis, violaciones por un conocido e incluso muertes.

¿Qué opciones de tratamiento existen?

Existe muy poca información en la bibliografía científica sobre el tratamiento del abuso de las drogas de club o sobre la dependencia a ellas.

No existen pruebas de detección del GHB que se puedan usar en las salas de emergencias y, como pocos médicos están familiarizados con la droga, es probable que muchos incidentes de GHB pasen desapercibidos. No obstante, de acuerdo con algunos informes de casos, los pacientes que abusan del GHB parecen presentar un cuadro mixto de problemas graves al momento de la admisión, así como también una buena respuesta al tratamiento, el cual suele involucrar servicios residenciales.

