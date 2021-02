Urgen un pacto nacional no uno fiscal: Alejandro Murat

Luego de la propuesta de cuatro gobernadores para modificar el pacto fiscal, el mandatario de Oaxaca, Alejandro Murat, planteó la necesidad de un gran pacto nacional para enfrentar el coronavirus, donde quepan, empresarios, obreros, gobierno federal y estados.

“No es el momento de discutir la modificación del pacto fiscal, pero sí es necesario convocar a un gran pacto nacional”.

El mandatario dijo que un primer momento el pacto debe dar prioridad en resolver la emergencia sanitaria, donde también se trate la mitigación del impacto económico y social, así como los planes de recuperación, relacionados con la pandemia.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Algunos gobernadores se han pronunciado por modificar el pacto fiscal para tener mayores recursos, a lo que Murat Hinojosa comentó que respeta el punto de vista de los mandatarios, pero en una situación crítica estamos enfrentando con recursos escasos y con un sistema de salud que tiene muchas carencias. Una vez que superemos esta emergencia, podremos plantear otros temas que también son muy relevantes.

''La prioridad es salvar vidas y, al mismo tiempo, estar organizados para apoyar a los que lo necesitan. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno tiene que ver con el ejercicio de los recursos, pero también con la implementación de disposiciones que son técnicas, como es el caso de la salud. Es un asunto científico que debe estar por encima de las diferencias de opinión en otros temas''.

Murat Hinojosa analizó los retos que plantea el covid-19: “Como director del Infonavit, me tocó vivir las inundaciones en Guerrero en el 2013 y en Los Cabos, por el huracán Lidia. Como gobernador, sufrimos los sismos de septiembre del 2017. La gran diferencia ahora es que con la pandemia no sabes cuándo termina. Un sismo o un huracán son terribles, pero tienen una ventaja: sabes cuándo termina y en qué momento deben empezar las tareas de rescate y recuperación, en el caso de esta pandemia no sabemos cuánto durará”.

El gobernador destacó las medidas que ha tomada la entidad para enfrentar el covid-19, entre ellas contar con 25 hospitales para atender pacientes. En lo económico, hay 10 acciones que suman mil 270 millones de pesos; incluye la condonación total del Impuesto sobre Hospedaje y 50% del Impuesto sobre Nómina, además de apoyos que están enfocados a preservar 20 mil empleos en hoteles, restaurantes y cafeterías.

Denuncia gobernador "sustracción" de insumos en hospitales

Además, el gobernador Alejandro Murat dio a conocer que a través de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se han realizado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por la sustracción de materiales de protección personal para médicos y enfermeras en el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, a fin de que inicie los procedimientos legales conducentes y se investigue a quien o quienes resulten responsables.

Murat aseveró que para el Gobierno del Estado es de suma gravedad la desaparición, pérdida o sustracción ilegal de estos materiales, toda vez que impide que el cuerpo médico y de enfermería, cuente con las herramientas fundamentales para brindar la atención que se requiere ante la presencia de coronavirus, que hasta este lunes ha registrado 44 pacientes positivos, 57 sospechosos y cinco personas fallecidas.

En este sentido, Murat Hinojosa señaló que junto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental también procederá a realizar las investigaciones correspondientes, y se sancionará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables por la sustracción ilegal de este material que atenta gravemente contra la ciudadanía.

Coahuila: pacto fiscal obsoleto

Obsoleto e inequitativo es el pacto fiscal, por ello es necesario modificar los criterios que se toman en cuenta para la distribución de los recursos, dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme al demandar una mayor reciprocidad del gobierno federal.

Descartó que su postura sea en el sentido de romper el pacto, además el estado siempre ha sido solidario con las acciones y programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no ha visto que el respaldo sea recíproco.

Coahuila recibe 20 centavos por cada peso que aporta. En la misma condición están Nuevo León y Tamaulipas, que reciben un poco más. Sin embargo, en esta región se genera el 26 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

Con información de El Economista

(Karla Alva)