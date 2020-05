Urgen madres de desaparecidos reanudar trabajos de búsqueda

Los de la policía no han llegado a decir que no pueden salir porque las camionetas no traen gasolinas. Entonces nosotras les llenamos el tanque para que nos acompañen. En realidad somos nosotros quienes hacemos el trabajo, picamos, excavamos, cribamos las tierra, limpiamos lo que creemos pueden ser huesos, separamos giros de tela. Ellos no hacen nada, vienen y se sientan debajo de los árboles