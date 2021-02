Universitarias de Yucatán piden investigar a consejeros agresores

Colectivos de la Universidad Autónoma de Yucatán pidieron no dejar contender para consejeros a acusados por violencia de género. Foto Tomada de Facebook

MÉRIDA.- La pandemia del Covid-19, no es motivo para detener la lucha de las colectivas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), quienes este jueves, protestaron de manera pacífica en el Edificio Central para exigir no permitan contender para consejeros a candidatos acusados de violencia de género.

Las jóvenes señalaron que al menos ocho de los 17 candidatos fueron acusados por agredir a compañeras. Los abusos que cometieron fueron documentados gracias a un tendedero de denuncias anónimas que realizó la agrupación "UADY sin acoso" en todas las facultades, donde en total se registraron más de 500 casos:

"Hoy somos varias las que queremos manifestarlo, no nos vamos a seguir callando, cada quien está actuando en sus facultades y vamos a seguir denunciando estas situaciones. También hay respetar que no todas las denuncias son formales porque los procesos emocionales de las víctimas no van a permitir que hablen tan fácil", explicó la representante de "UADY sin acoso", Rosa Elena Cruz Pech.

Para formalizar su solicitud, las estudiantes exhortaron a la UADY a modificar el artículo 13 del Estatuto General de la Universidad, cuya última reforma fue en 1988. En este se establecen los requisitos para aspirar a ser candidato y enuncia: "G) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubieren sido sancionadas".



Sin embargo, debido a que fue en agosto del 2019 que entró en vigor el Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abusos sexuales, el Estatuto General debería haber homologado y funcionar bajo este criterio.

Rosa Elena comentó que la UADY tiene abiertas 12 carpetas de investigación por denuncias de violencia de género, por lo que esperan no se queden de brazos cruzados ante los candidatos señalados como agresores. "Lo único que pedimos es que la Universidad abra las carpetas de investigación y no deje inscribirse a estos candidatos hasta que se demuestre que no son agresores", apuntó.