Una explosión le cambió la vida a Luis Fernando; CFE condiciona apoyo

Era un miércoles cualquiera. Como todas las tardes, Luis Fernando salía de clases en el Colegio de Bachilleres de Sonora y caminaba al centro de la ciudad, donde esperaba el camión que lo llevaría a casa. Sin embargo, esa tarde del 27 de noviembre, una explosión le cambió la vida, su rostro y su salud, para siempre.

En las calles del centro de Hermosillo, donde se ubican la mayoría de tiendas comerciales, también abundan grandes fosas que guardan transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales regulan la intensidad o el voltaje en un circuito de corriente que abastece de luz esa zona.

Ese miércoles, la lluvia y la falta de mantenimiento provocó un corto circuito que terminó con una gran explosión en la calle Matamoros.

Ahí se encontraba el joven Luis Fernando, de 16 años y Clariza, una adolescente de 15, con quien quedaba de verse para irse juntos a sus casas en una colonia del sur de la ciudad.

Pero, las ondas de la explosión y calor los arrastraron al interior de la fosa y las llamas quemaron parte de su cuerpo.

"¡A la torre! ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? No mames wey, alguien se cayó... el muchacho se cayó ¡háblenle a la ambulancia, ay diosito!", se escucha en uno de los videos grabados cuando ocurrieron los hechos.

Otras imágenes muestras a los jovencitos sentados en la banqueta, con sus rostros ennegrecidos por las llamas y algunos pedazos de piel desprendidos de sus brazos.

El infierno para recibir la ayuda adecuada de la CFE



Esos momentos, para Luis Fernando, quien sufrió en mayor medida las llamaradas fueron un infierno, pero no sabía que también lo sería recibir la ayuda adecuada de la CFE, como responsables de lo ocurrido.

A más de tres meses de lo ocurrido, inició una batalla legal para que esta empresa paraestatal pague los daños y le garantice los servicios de salud que necesitará para recuperarse de las secuelas que le quedarán.

La reacción de la atención inmediata para Luis Fernando y Clariza no fue de la CFE, sino de la organización altruista conocida como Shriners International, que cuenta con hospitales especializados para personas con quemaduras en Estados Unidos.

Al día siguiente de la explosión, los adolescentes fueron trasladados con apoyo de helicópteros de la Secretaría de Salud en Sonora hacia la ciudad de Sacramento, en California, Estados Unidos, tal como sucedió con algunos niños víctimas del incendio en la Guardería ABC.

Luis Fernando fue el más afectado por la explosión, ya que el 80% de su rostro resultó con quemaduras de tercer grado, así como sus brazos y piernas.

Mientras, Clariza, fue más la inhalación de humo y con pequeñas quemaduras sin gravedad.

Al joven de 16 años lo intervinieron quirúrgicamente para colocarle injertos de piel, y recientemente le realizaron una reconstrucción de boca.

Fue esta atención altruista la que le dio mejores condiciones para su recuperación, pero la CFE no asumió gasto alguno.

CFE condiciona pago de gastos a padres de Luis Fernando

En entrevista con La Silla Rota, Héctor Contreras, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, quienes llevan el caso de manera gratuita, explicó que la CFE condicionó a los padres de Luis Fernando sobre el pago de gastos médicos, ya que buscan que la familia deslinde a la paraestatal de cualquier responsabilidad futura.

Es decir, ofrecen 2 millones 500 mil pesos como pago único, y en caso de que necesite más tratamiento o más cirugías, no se harán cargo de los gastos.

"En la comisión cuentan con una condición, que ella (la madre) otorgue un desistimiento, que otorgue perdón y que desvincule a la CFE de cualquier responsabilidad, pese a que el niño va a requerir muchas cirugías más y no sabemos en que condiciones va a quedar, es ilógico, cruel e inhumano que le pidan por adelantado desvincular a la comisión cuando no lo han dado de alta", dijo.

El abogado mencionó que el joven de 16 años, en estos tres meses ha pasado por algunas cirugías, y que, si hasta el momento se encuentra estable, los gastos para su atención continuarán.

Además, afirmó que la responsabilidad es totalmente de la CFE, ya que, de acuerdo a dictámenes con los que cuentan, se comprobó que el transformador que explotó no había tenido mantenimiento alguno y ya había terminado su tiempo de vida.

"Luis Fernando no tiene ninguna responsabilidad de nada, la responsabilidad absoluta es de la CFE. Explotó porque era un transformador que había llegado al tiempo útil de vida que es de 10 años de uso, a esos transformadores nunca se les dio mantenimiento, pese a que es protocolo", agregó.

Héctor Contreras mencionó que la explosión afectó la vida de Luis Fernando y su familia, pues además de su salud ha perdido clases y se ha dañado la economía y la dinámica de sus padres y hermanos.

"Le quemaron totalmente su rostro, brazos, antebrazos, sus manos y piernas. requiere de varias cirugías que le van a estar practicando de manera progresiva. Le hicieron cirugías en el rostro, donde le pusieron varios injertos, le hicieron una cirugía en el ojo y de boca, de labios. Pero también cambió totalmente su dinámica familiar y su vida social, su educación", contó a La Silla Rota.

Preparan denuncia jurídica contra CFE

El abogado de Luis Fernando detalló que se prepara llevar a juicio a la CFE ante un Tribunal de Justicia Administrativa Federal para que se responsabilice por lo ocurrido con el menor de 16 años.

Además, dijo que se integra una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado con lo ocurrido el 27 de noviembre de 2019, en el Centro de Hermosillo.

En este sentido, lanza un llamado a Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE a dar un trato humano al joven y su familia.

"Es un llamado al director de la CFE, el licenciado Bartlett, que saque el lado humano y que cumpla con una responsabilidad, al haber ocasionado una afectación tan grande al joven, no es lo que se debe de hacer, acudir a instancias judiciales para que se responsabilicen", dijo.

Mientras tanto, Luis Fernando debe llevar una máscara especial que cubra su rostro y un traje que también proteja su piel por los daños y las secuelas de la quemadura por la explosión del transformador.

"Habrá justicia para Luis Fernando": AMLO

En su visita a Sonora el pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá justicia para el menor de 16 años.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario habló brevemente sobre el caso y aseguró que Manuel Bartlett ya atiende el caso.

"Ya me informaron, lo que pasa es que no he tenido tiempo, nada más me dijeron que lo estaba atendiendo la CFE. No sé exactamente en qué términos está el reporte que me entregó el licenciado Bartlett, pero se hará justicia", declaró.

Sin embargo, la empresa paraestatal, como tal, no ha dado postura alguna sobre la atención de Luis Fernando.

En el caso de la joven Clariza, de 15 años, el abogado Héctor Contreras aconsejó a la familia recibir la indemnización única, ya que se encuentra totalmente recuperada.