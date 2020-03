Un paciente muerto, dos en terapia intensiva y 14 en observación, por medicamento dañado en Hospital de Pemex

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- La aplicación de medicamento descompuesto - Heparina Sódica – durante el proceso de hemodiálisis de pacientes con insuficiencia renal, provocó el fallecimiento de una persona, dos se encuentran en terapia intensiva y 14 más en observación en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), en esta capital.

El lote de medicina dañado, apenas lo habían recibido un día antes por parte del proveedor, confirmó el nosocomio.

Los familiares de los pacientes afectados estaban furiosos, encararon y reclamaron al director del Hospital de Pemex, José Luis Oramas por tan grave negligencia, quien pedía esperar a ver si podía resolver algo. "Va a resucitar seguramente a los muertos", le respondieron.

La esposa de uno de los pacientes, reclamó que su cónyuge llevó su propia Heparina Sódica, pero no la utilizaron y le aplicaron el medicamento con bacterias.

Salió muy grave y ya no se recuperó'', relató entre sollozos y dijo que ya no me dan esperanzas, pues la infección se le fue a la sangre.

Otro familiar, cuyo paciente es su mamá, ante el director del Hospital denunció que existe carencia de medicamentos e insumos, y el personal del Hospital tiene que utilizar sustitutos como agua con glucosa y agua con sodio que infectan los catéter.

El directivo les respondió que han atendido las quejas "para que se realicen las mejoras".

También le recordaron ellos han expresado que si no existen los medicamentos, los mismos pacientes y familiares los pueden aportar con el fin de que se les atienda bien.

Ante la confusión que se generó inicialmente, los familiares creían que se trataba de falla de los equipos del hospital de Pemex, cuya empresa dirige a nivel nacional el tabasqueño Octavio Romero Oropeza.

La hemodiálisis es el proceso de purificación de la sangre de los pacientes, pues los riñones ya no pueden efectuar ese proceso, y se les aplica el medicamento de Heparina Sódica para inhibir la coagulación sanguínea.

Pemex dio el reporte médico en el que mencionó que 14 de los afectados se encuentran en observación "en condición estable" y dos en terapia intensiva en "condiciones de gravedad", y un paciente que llegó en "estado de choque" cuando regresó al sentirse mal por la medicina que le habían aplicado y falleció en el área de urgencias.

En un comunicado, Pemex mencionó que el jueves 27 de febrero y madrugada del viernes 28, recibieron en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa a cinco pacientes con temperatura alta y sudoración, por los efectos del medicamento en mal estado pues se habían sometido a hemodiálisis el día anterior.

Por esos hechos, el Hospital de Pemex presentó la denuncia ante la autoridad competente contra quien resulte responsable.

La empresa petrolera explicó que al presentarse esa emergencia se decidió realizar una revisión exhaustiva del proceso de hemodiálisis, como realizar un cultivo selectivo de catéteres, máquinas de hemodiálisis e insumos involucrados, en los cuales en ninguno se desarrollaron bacterias, excepto en el medicamento denominado Heparina Sódica.

Así se decidió realizar un muestreo del medicamento para cultivo de bacterias del lote C188E881, con caducidad de enero 2021, que fue adquirido a un proveedor, el miércoles 26 de febrero, "encontrando que en las tomas hubo desarrollo bacteriano".

Se entregó un reporte de ese hallazgo a las autoridades sanitarias federales y locales, las cuales ordenaron el retiro del lote que resultó contaminado, mismo que fue asegurado.

Con esas evidencias, se integró la documentación necesaria, para iniciar la carpeta de investigación ante las instancias competentes, en contra del proveedor de dicho producto y contra quien o quienes resulten responsables.

"Las autoridades hospitalarias de la empresa estan llevando todas las acciones pertinenentes para atender el caso, al tiempo que personal especializado brinda apoyo integral e información a los familiares de las personas afectadas", citó Pemex.





(Karla Alva)