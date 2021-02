Un oso gigante de peluche, el apoyo de diputada a universitarios

HIDALGO (La Silla Rota).- La diputada local por el distrito VIII, con cabecera en Actopan, Hidalgo, Tatiana Ángeles Moreno, entregó un apoyo a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado (UAEH) que consiste en un oso gigante de peluche.

"Atendiendo a la solicitud de la Escuela Superior de Actopan, hice entrega del apoyo y me reitero a sus órdenes, siempre es un gusto colaborar con ustedes", publicó la legisladora en su cuenta de Facebook; asimismo, anexó una fotografía de un joven con el peluche café que tiene una cinta roja en el cuello y era resguardado en una bolsa negra.

En los comentarios en el muro de la asambleísta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien representa a los municipios de Atotonilco El Grande, El Arenal, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, San Agustín Tlaxiaca y Actopan, una usuaria identificada como Taide Ramírez Hernández le publicó:

"Gracias por su apoyo y compromiso para con los estudiantes universitarios diputada, este segura que vamos hacer buen uso del recurso generado con la rifa de este bonito oso de peluche".

No obstante, también recibió comentarios no favorables, como "qué meserable", “¿se equivocó de foto?" y" los osos son propios del modelo educativo", así como reacciones de "me divierte".

Ángeles Moreno pertenece al grupo político de la UAEH, que preside el exrector Gerardo Sosa Castelán. Es, además, una de los 17 integrantes del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Hidalgo.





