Un museo superó la corrupción en Veracruz

Xalapa, Ver.-El museo Xicochimalco, situado a unos 15 minutos de la cabecera municipal de Xico por carretera, fue vandalizado y estuvo a punto de no abrir sus puertas por actos de corrupción. Sin embargo a la fecha ya resguarda y exhibe las piezas prehispánicas que los habitantes han hallado y donado para ponerlas a la vista de los turistas.

Por casi 4 años el museo permaneció como "elefante blanco" y las vitrinas donde se colocarían las piezas se encontraban en pésimas condiciones. Actos vandálicos destruyeron ventanas y algunos aparadores; se realizaron grafitis en las paredes y la falta de mantenimiento estaba afectando seriamente el inmueble.

Ahora el museo está a la espera de visitantes quienes se aglomeran por la llamada "xiqueñada" y las fiestas patronales en honor a María Magdalena, organizadas del 18 al 22 de julio en este año 2019. Sin embargo, las personas generalmente desconocen la existencia de este museo de sitio con piezas ancestrales.

Apenas en 2017 los vecinos del pueblo, quienes tenían en su poder piezas ya clasificadas y etiquetadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), estaban desilusionados al ver que el inmueble que comenzó a construirse en el gobierno del panista Luis Alberto Pozos Guzmán, de 2011-2013, comenzaba a deteriorarse y podía quedar inutilizable sin siquiera haber sido inaugurado oficialmente.

Cultura atrapada entre la corrupción

El gobierno de Pozos Guzmán, ex munícipe del blanquiazul y cercano al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue denunciado ante la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy la Fiscalía General del Estado, por no acreditar el gasto de 14 millones 668 mil 213. 95 pesos en el año 2012, el segundo de su periodo.

Posteriormente recibió una segunda denuncia penal. De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no se comprobó el gasto de 40 millones 251 mil 373 pesos en 2013, aunque gracias a los amparos tramitados ante la justicia federal el ex alcalde pudo librar las órdenes de aprehensión que se abrieron en su contra.

Según medios de comunicación en agosto de 2018 cayó el único ex funcionario de dicho gobierno por el delito de presunto desvío de recursos y abuso de autoridad. Rafael Yoval Tlaxcalteco, quien se desempeñó como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Xico durante el trienio de Pozos Guzmán, fue quien respondió legalmente por los desvíos.

Ante las denuncias y las auditorías que se realizaban al gobierno municipal el museo no podía ser inaugurado pese a su inversión inicial de 12 millones de pesos. Se había convertido en un "elefante banco" en completo abandono.

Rescate millonario

Fue hasta 2016, en el gobierno del perredista Lorenzo Pozos Itza, que se pudo recuperar el proyecto al que le tuvieron que invertir otros 3 millones 499 mil 675.33 pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión.

Según información del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz del ORFIS los trabajos de reparación todavía demorarían otro año.

Durante este lapso algunas piezas arqueologías se resguardaron en la escuela de Xico Viejo. Otras permanecieron en los hogares de quienes las hallaron. A finales de 2017, durante el cierre de la administración perredista, el edificio fue concluido y abierto al público en general.

Para llegar al lugar se deben de seguir la carretera a Xico Viejo, la cual serpentea una extensa área montañosa aledaña al Cofre de Perote, aunque solo está abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas.

Falta difusión e infraestructura

Pese a que el Museo Xicochimalco ya recibe a turistas aún es necesaria mayor difusión y pavimentar el acceso al inmueble, el cual está acondicionado con graba suelta.

No obstante, la actual presidenta municipal del PRI, Gloria Luz Galván Orduña, no ha anunciado una inversión para el inmueble, sin importar que atrae a visitantes, investigadores e incluso escritores como Irmgard Emmelhainz, quien elaboró un texto sobre su visita a este lugar.

El museo, se informa por parte del gobierno municipal, tiene como misión reguarda, difundir e investigar el patrimonio cultural y arqueológico de la región gracias a la colaboración de la comunidad, académicos y del Centro INAH Veracruz.

Para que comenzara a funcionar participaron arqueólogos como José Antonio Contreras Ramírez; Lucina Martínez Utrera, entre otros especialistas y unas 50 familias del municipio donaron las piezas que han encontrado en esta zona con una antigüedad de al menos 500 años relacionadas con la cultura náhuatl.