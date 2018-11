Ultimátum de desplazados en Guerrero; podrían buscar refugio en la CDMX

MARGENA DE LA O/ CORRESPONSAL 17/11/2018 09:35 a.m.

Chichihualco, Guerrero.- Los comisarios de los pueblos de la Sierra de donde salieron desplazados al menos mil 600 habitantes por la irrupción armada del domingo pasado a Filo de Caballos, lanzaron un ultimátum a los gobiernos del estado y federal para que retiren a los supuestos autodefensas que ingresaron, de no querer que el conflicto se desborde.

Las autoridades de las comunidades determinaron dos rutas: o suben a la Sierra todos los desplazados con militares y policías estatales y federales al frente, o salen en caravana hacia Chilpancingo, y de ser necesario a la Ciudad de México, en busca de refugio político.

Desde las primeras horas del lunes los habitantes de Filo de Caballos, Campo de Aviación, Los Morros, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, Balsamar y Tepozonalco están refugiados en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo. El domingo a mediodía unos hombres armados, los supuestos autodefensas procedentes de Tlacotepec, subieron hasta Filo de Caballos, donde permanecen en busca de una supuesta pacificación.

Durante la mañana los comisarios de las comunidades se reunieron para decidir qué hacer, porque cinco días después de que se salieron de sus casas, los gobiernos estatal y federal no les dan una opción distinta a la de permanecer en el auditorio municipal, dormir en colchonetas en el suelo y que el ayuntamiento les resuelva la comida.

En cuanto terminó la reunión de los comisarios, Crescencio Pacheco González, ex líder de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo, hasta hace unos meses funcionando en las comunidades ubicadas en la puerta de la Sierra, comentó que la decisión de regresar a sus casas y pueblos estaba tomada, aun con el nivel de riesgo de que un grupo armado tenga el control de Filo de Caballos, Campos de Aviación y ahora Los Morros.

Su versión es que los hombres armados ya avanzaron hasta Los Morros, una comunidad que los aproxima a Xochipala (Eduardo Neri), es decir hacia el camino que desemboca en la carretera federal Chilpancingo-Iguala. Los desplazados salieron por el otro extremo, justo el que los lleva hacia la cabecera municipal de Leonardo Bravo.

El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dijo que Policía Rural Estatal ubicada en esa zona de la Sierra les informó que no había ocurrido ningún incidente en Los Morros.

Pacheco González insiste en que la irrupción armada a Filo de Caballos tiene relación con una intención clara de abrirle camino a empresas mineras.

Lo que sí ocurrió en el auditorio municipal de Chichihualco que funciona como albergue para las familias de desplazados, es que los comisarios y autoridades municipales dieron una conferencia de prensa para anunciar que regresaban a sus pueblos y que si algo llegaba a ocurrirles sería responsabilidad del gobierno estatal que encabeza Héctor Astudillo Flores, porque en cinco días, a su juicio, no había intervenido lo suficiente para retirar a los armados de Filo de Caballos y los otros pueblos.

"¿A poco no tienen más de 5 mil cabrones para calmar a aquéllos?", dijo Pacheco González al mencionar que no entendía por qué no subían a la Sierra policías y militares suficientes. Los supuestos autodefensas asentados en Filo de Caballos manejan en sus filas unos 3 mil armados.

Este anuncio lo hicieron mientras los varones presentes hicieron largas filas en el auditorio, fundados en una playera color blanco con unas letras en la espalda que decían: "Policía Ciudadana. Municipio Leonardo Bravo".

Con esta acción dejaron claro un mensaje: están dispuestos a accionar la Policía Ciudadana que dejó de operar en la puerta de la Sierra, hecho que podría generar un conflicto mayor si llegaran a subir y enfrentarse con los armados de Tlacotepec.

Las autoridades estatales informaron que existe presencia policiaca en la Sierra después de la irrupción armada del domingo. En una declaración reciente a reporteros, el gobernador Héctor Astudillo Flores mencionó que el caso de la Sierra es un asunto de seguridad nacional.

Los desplazados y refugiados en Chichihualco mantienen el respaldo del alcalde de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán, quien estuvo en la reunión con los comisarios y durante el anuncio del ultimátum, acto en el que también descargaron la responsabilidad en el gobierno estatal.

El desmarque lo hizo directamente el secretario general del ayuntamiento, Alfonso Visoso Ramírez, al mencionar que ellos les habían dado alojo y alimento a los desplazados, y que por lo demás era responsabilidad del gobierno estatal.

También dijo que lo que ocurre en la Sierra sale de sus responsabilidades, porque de tenerla ya les hubieran resuelto. "No quisiéramos que se fueran, pero entendemos la desesperación de reunirse con sus familiares", comentó de la intención de los desplazados de volver a sus casas.

