Ulises Ruiz va por la dirigencia priista

REDACCIÓN 09/10/2018 02:07 p.m.

Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, buscará la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Dijo que su primer lucha será por la democratización de las decisiones partidistas y, una vez logrado ese objetivo, participará en la elección en igualdad.

Agregó que dentro de sus planes no está la fundación de un nuevo partido político.

"Nosotros vamos a ganar que se abra el PRI y una vez que se haga esto voy a participar en la contienda interna a competir con otros compañeros. No hay plan B de irnos a otro lado", señaló.

Afirmó que todo este movimiento lo están haciendo dentro del PRI sin vulnerar la unidad del PRI, y que si no les gusta deberán entender que ellos son los responsables de la derrota.

"No vamos a formar un partido político, todo esto lo estamos haciendo dentro del PRI sin vulnerar la unidad del PRI y si a ellos no les gusta, tienen que entender que ellos son los responsables de la derrota, y tienen que entender que ellos son los que tienen que ir del PRI ya, y si no lo entienden, la militancia los va a echar", indicó.

También expresó que toda la vida interna del partido se va a regir por votaciones, tanto para dirigentes y candidatos en todos los niveles dentro de las administraciones municipales, estatales y federales.

"Vamos a la refundación del PRI, a los cambios de fondo dentro PRI, no queremos más imposiciones", puntualizó.

Ruiz Ortiz fue gobernador de Oaxaca entre 2004 y 2010. En su mandato, el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y con los docentes de la Sección 22 de la CNTE vivió sus momentos más críticos con bloqueos en carreteras, plantones indefinidos o daños a inmuebles, entre otras formas de protestas a partir de 2006.

