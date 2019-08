Ubican a responsables de vandalizar letras en playas Las Glorias

Así de plano no se puede. Seguramente habrá quien diga que es culpa mía por no poner policías a cuidar las letras pero por favor, a este tipo de jóvenes ya no les pido que ayuden a que el estado esté mejor... les pido que por favor no destruyan. ¿Los conocen? ??????? https://t.co/4fsKC6UXSA