Turnan caso del "Bronco" a jueces federales; juez local se declaró incompetente

MONTERREY.- La carpeta de investigación del Bronco fue turnada a jueces federales este viernes al anochecer.

La notificación del caso fue entregada en el Centro de Justicia Penal Federal de Cadereyta, para que la carpeta sea asignada a un juez de distrito penal en Nuevo León.

Fue el área de gestión judicial penal del Poder Judicial de Nuevo León quien turnó esta noche la carpeta de investigación del ex Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Por tratarse de un caso de relevancia, podría turnarse a un juez el fin de semana,pues con el asueto del 21 de marzo podría demorar días.

TAMBIÉN LEE: DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A "EL BRONCO", EXGOBERNADOR DE NUEVO LEÓN

Un Juez de Control penal de estatal vinculó a proceso a Rodríguez Calderón y determinó que siga prisión preventiva, sin embargo, posteriormente admitió que era incompetente para llevar el caso.

El exgobernador que fue detenido el martes, es acusado de desviar recursos y fondos del erario público para movilizar a más de 500 burócratas estatales que buscaron firmas para que contendiera por la presidencia de la República.

TAMBIÉN LEE: DETIENEN A "EL BRONCO" POR LAS "BRONCOFIRMAS" DE 2018

La noche del jueves el ex secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, acompañado de otro médico acudió a revisar al Bronco en el Cereso 2 de Apodaca, pues presentó problemas de salud, que posteriormente dijeron fue por problemas digestivos.

La noche del viernes, Carlos Elizondo, médico de un hospital privado llevó medicamentos al ex gobernador, pero no le permitieron la entrada por no ser horario de visita.