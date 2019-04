Turistas nacionales y extranjeros vacacionan en Tamaulipas

JUAN RAMÍREZ 19/04/2019 11:21 a.m.

Por sus atractivos turísticos de playa, sol y ecoturismo, el buen estado de las carreteras y las condiciones de seguridad que se brinda al turismo nacional y extranjero, residentes de Nuevo León y de Texas entre otras entidades, eligieron a Tamaulipas para vacacionar durante el periodo de Semana Santa.



Entre los múltiples destinos turísticos que ofrece Tamaulipas, destacan por su importancia la Playa Miramar en la Zona Conurbada del Sur del Estado, que es reconocida a nivel nacional por la calidad de los servicios que se ofrece a los turistas, así como las playas Bagdad de Matamoros y La Pesca en Soto la Marina.



También destinos ecoturísticos como el río Guayalejo en el municipio de Llera, con atractivos como las artesanías, productos elaborados en la región y el funcionamiento de trajineras en las aguas de esta importante afluente, son visitados año con año por cientos de turistas nacionales y extranjeros.



En entrevista, el señor Cesar Humberto Treviño, procedente de la Ciudad de Mcallen, Texas, destacó el buen estado de las carreteras y de la excelente seguridad que se brinda al turismo, subrayando que por ello si recomendaría a Tamaulipas para visitarlo en esta Semana Santa.



"Vi mucha mejoría en el tramo de San Fernando a Ciudad Victoria y también en la seguridad. Vi un promedio de 15 patrullas que es algo que no había visto antes, como cruce de noche y vi mucha seguridad, pues eso me dio más confianza al venir", recalcó.



Por su parte, la señora Verónica Valdez, quien visitó el río Guayalejo en el municipio de Llera acompañada de su familia, resaltó también las excelentes condiciones de las carreteras y de la seguridad que se brinda en Tamaulipas, subrayando que cada año viene a esta región a disfrutar de las bellezas naturales y a visitar a familiares que viven en esta región.



"Está muy bonito todo aquí. Me gusta el río, las comidas, todo muy bien, el ambiente muy bonito", indicó.



De igual forma, el señor Alfredo Meléndez, procedente también de la Ciudad de San Antonio Texas, acompañado de su familia visitó también los atractivos ecoturísticos que ofrece el rio Guayalejo en el municipio de Llera, destacando que año con año visita Tamaulipas por los atractivos turísticos que ofrece a todos los visitantes.



Asimismo, el señor Luis López de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, quien visitó Tamaulipas acompañado de su esposa y de sus hijas, resaltó también el buen estado de las carreteras y la seguridad que se brinda a los turistas que visitan esta entidad

"Siempre a Tamaulipas nos gusta venir porque nos reciben muy bien", recalcó.



Finalmente, la joven Diana Aguilar, quien procede de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a conocer las trajineras que operan en las aguas del río Guayalejo, manifestó también su beneplácito por la calidad de la seguridad que se ofrece en las carreteras de Tamaulipas y por el buen estado de mantenimiento de las mismas".



"Está muy bien protegida, hay varias casetas de información y vigilancia. Les diría que vengan, que vengan a visitar el río Guayalejo", subrayó.



Durante el primer día de la Semana Santa, cientos de turistas abarrotaron los diversos puntos turísticos del estado, como fue también la zona turística del río Guayalejo, donde los visitantes disfrutaron de las aguas cristalinas de esta importante afluente, así como de la venta de artesanías, antojitos y de una gran variedad de platillos gastronómicos elaborados en esta región.

