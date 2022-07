"Tú sé tú, sé feliz"; Beto, vendedor gay de la bebida tradicional de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Heberto Cruz Molina se levanta, de lunes a sábado, a las 5 de la mañana para preparar sus empanadas y, horas más tarde, hacer lo mismo con su tradicional pozol "arrecho", una bebida típica de Chiapas elaborada a base de cacao.

Además, se alista para lo que no solo será una venta común, sino un espectáculo en las calles de esta ciudad: de alguna jardinera del parque o de una casa toma una flor que se topa en el camino para "incrustarla" en una de sus orejas, luego se coloca un sombrero tipo nipón y, una banda que cubre parte de su frente, esta vez, de los colores de la diversidad. Es un "showman".

(Foto: Christian González)

UN VIAJE SIN RETORNO

Beto, como es conocido en esta ciudad capital, sobre todo por su clientela, salió hace como tres décadas de su natal Cintalapa, precisamente de la colonia Vistahermosa, para luego probar suerte en Tuxtla Gutiérrez en donde, a base de esfuerzo, ha consolidado un micronegocio ambulante.

Aunque solo tuvo la oportunidad de culminar el nivel primaria, afirma que algo que lo motivó a no descansar y, por el contrario, esforzarse en los empleos que ha tenido, fue una deuda que contrajo su madre con una vecina hace muchos años.



"Cuando vine a la ciudad, me quería regresar, porque tenía miedo, sobre todo me daba temor, mucho temor, atravesar las calles por los carros", confiesa quien, en la actualidad, tiene 45 años de edad y es una de los cerca de 200 mil personas de Chiapas que, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género Web del Inegi, tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual.

Tras el término de la jornada como comerciante de pozol y empanadas, Heberto empieza otra como vigilante de un estacionamiento público, por lo que llega a su casa hasta las 8 de la noche, tiempo que ocupa para descansar.

Sin tapujos, Beto, no obstante que se define como homosexual desde que tenía 12 años "por amor al arte", advierte que, si cuando vende sus bebidas exagera en sus ademanes o en su forma de hablar, es solo como "gancho" para enamorar a los clientes, quienes no dudan en comprarle, pues aparte de que su bebida es rica, su forma de ser los atrapa.



"Pero cuando termino, eso sí, soy Beto, un muchacho serio, que no se viste de mujer, ni de tacones, porque eso no va conmigo, soy como soy, así como me ves", confiesa Heberto, quien se pasa las palmas de sus manos desde la altura de su busto hasta un poco debajo de la cintura y luego da una media vuelta para mostrar el estampado en su sombrero con la frase de "pozol arrecho".

En un momento de la plática, antes de que emprenda su recorrido por calles y avenidas de la ciudad pues casi es mediodía, confiesa que él no tiene problemas en expresar lo que es, pues ese "peso" se lo quitó de encima cuando se lo confesó a su familia; "porque lo que se ve no se juzga", dice, pero menciona que su actual pareja aún "es de clóset".

SIN MIEDO AL ÉXITO

Para él, revela quien pocas veces ha caído enfermo (ni la pandemia "lo tiró"), el camino no ha sido fácil, pero como se proyecta como una persona responsable, sin vicios, ha sabido administrar lo que gana, pues trabajó como mesero por siete años, de cocinero, de "viene-viene", y hasta de hamburguesero.

"Lo bonito de esta vida es aprender de todo; yo vengo de rancho, aprendí a usar el machete, a poner fertilizante, de todo; traemos ´armas´ para trabajar de manera honrada, a ganar nuestro dinero con el sudor de la frente", refiere.

Cuando tiene tiempo, o cuando se toma sus vacaciones, prefiere viajar a donde quedó enterrado su ombligo, su colonia Vistahermosa, en Cintalapa. "Ahí descanso, tomo aire puro, veo las estrellas, bonito todo", ataja Heberto, quien solo tiene una hermana, María del Carmen, a quien apoya cuando ésta se queda sin chamba.

En Chiapas, el término "arrecho" o "arrecha" se refiere a una persona que es coqueta, divertida, "jacarandosa", es decir que no se inhibe para hacer las cosas y, por el contrario, demuestra su lado más extrovertido.





Eso es Beto, quien advierte: "Así armé mi personaje, y me pongo una flor en la oreja, como lo hacían las mujeres de antes. Aunque no falta quien no lo ve bien; pero ´tú sé tú, sé quien tú eres; sé feliz´; aunque hay quienes me miran feo, o me han insultado, incluso".

Y no deja de recordar la frase con la que "atrae" a los clientes: "¡Pozol, arrecho, arrecho pozol!", seguido de un grito: "¡Ah, ahhhh!" Luego, Beto ofrece sus también empanadas bautizadas con el adjetivo "arrecho": "Acá les ofrezco de flor de calabaza y de ´chicken´, ¡de pollo, pues! (risas)".

A pesar de que la venta de pozol la inició hace cuatro años, Heberto ya tiene un objetivo en mente: tener un establecimiento más formal. Por el momento, les da empleo a dos jóvenes, pues las ganancias diarias son bondadosas; "además, yo solo no me puedo estirar tanto (sic)", advierte entre risas quien, de repente, utiliza una bicicleta para repartir sus bebidas.



