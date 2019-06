Trump exige acciones; AMLO: somos amigos del pueblo estadounidense

ROBERTO BARBOZA SOSA 02/06/2019 02:49 p.m.

PARAISO, Tabasco (La Silla Rota).- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un "memorándum" al pueblo estadounidense en el que pidió jurar que "nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad".

Al finalizar el evento del arranque oficial de los trabajos para la edificación de lo que será la séptima refinería de Pemex, el presidente de México dijo que enviaba ese "memorándum" a los estadounidenses.

En Paraíso, "desde mi agua y mi tierra", López Obrador subrayó que "el presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Donald Trump".

El gobierno de México es amigo del gobierno de EUA. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Trump.

Los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos les digo desde Paraíso: Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 2, 2019

En el marco de la crisis generada por el anunciode que impondrá a partir del 10 de junio un arancel especial del cinco por ciento a todos los bienes provenientes de México, el tabasqueño respondió con este escueto mensaje.

Dijo que sobre todo, los mexicanos "somos amigos del pueblo estadounidense y a ellos me dirijo".

Antes, al hablar sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, advirtió que México no quiere ser colonia de ningún país, lo cual se logra solo cuando se tiene autonomía y autosuficiencia energética.

Dijo que actualmente se le compra a Estados Unidos el 95 por ciento de la gasolina, pues se tienen buenas relaciones con el país norteamericano y el resto de las naciones y no existe amenazas de bloqueo en la venta gasolina de nadie.

