Truena Alfaro otra vez contra AMLO: "no estamos pidiendo limosna"

"Los estados de la República no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo o planteando extender la mano para ver qué más nos dan. Lo que estamos planteando es que, se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más", declaró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro ante las largas del gobierno federal para revisar y ajustar el Pacto Fiscal.

También lee: Rebela gobernador de Tamaulipas reunión de Peralta con delincuentes

Durante una reunión de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el mandatario jalisciense lamentó que, a pesar de los constantes llamados de los gobiernos estatales, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una actitud de desdén y desprecio.

Subrayó que la emergencia sanitaria derivada de la covid-19 generó a las entidades una carga presupuestal que no estaba contemplada en sus presupuestos, por lo que hizo evidente la urgencia de convocar a una Convención Nacional Hacendaria, a fin de lograr un mayor equilibrio en el reparto de los recursos federales.

En el caso de Jalisco, puntualizó, tuvieron que invertir 3,000 millones de pesos en materia de salud, mismos que no estaban planificados.

Para enfrentar este reto presupuestario, agregó, la entidad tuvo que recurrir a una línea de crédito por 6,200 millones de pesos, a través de la cual se buscará aminorar el impacto económico de la pandemia entre la población.



Debería haber un gran acuerdo para diseñar una ruta de trabajo en la que sumemos a la iniciativa privada, en la que generemos del gobierno federal un planteamiento de respaldo financiero para cuestiones muy puntuales, no se trata ni de condonar impuestos ni de regalar el dinero a nadie

La Alianza Federalista, compuesta por los gobiernos de Jalisco, Colima, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Michoacán, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua, ha solicitado la realización de la Convención Nacional Hacendaria para actualizar el pacto fiscal. Sin embargo, hasta la fecha no hay acuerdos concretos.

El Presidente @lopezobrador_ se volvió a pronunciar a favor de modificar el pacto fiscal, como lo han solicitado los Gobernadores, pero pidió que haya consensos entre todas las entidades, podría implicar que los que hoy reciben más recursos, tengan menos#AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2020

La semana pasada, el presidente se reunió con representantes de las 32 entidades del país en San Luis Potosí, donde se comprometió a pagar "puntualmente" lo que debe la Federación a los estados y "analizar" el pacto fiscal. No obstante, hace unos días rebajó las expectativas al decir que la fórmula de reparto está vigente desde hace 10 años y para modificarla se necesita el consenso de todos los mandatarios.