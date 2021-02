Tribunal Electoral de Puebla ratifica triunfo de Martha Érika Alonso

PUEBLA (La Silla Rota).- Por unanimidad los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) declararon infundados e inoperantes los agravios que esgrimió la coalición Juntos Haremos Historia para anular el triunfo de Por Puebla al Frente y ratificó el triunfo de la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo.

En medio de un fuerte operativo de seguridad se lleva a cabo la sesión del TEEP, donde el secretario expuso que la nulidad de la elección no procede porque faltan causales.

Arranca recuento de votos en Puebla con un día de retraso

Los magistrados anularon 59 casillas electorales por irregularidades encontradas, pero afirmaron que no era causa para anular los resultados de la elección.

En su momento, Santiago Nieto Castillo, miembro del consejo asesor en Materia Electoral de Morena, explicó que dentro de las causales de nulidad que enlistó en el recurso que presentó están el rebase de tope de gastos de campaña, la violación al principio constitucional de libertad del sufragio por los actos de violencia, la intervención del Ejecutivo estatal a partir de la participación de funcionarios estatales, el peculado electoral -uso de bienes y servicios de públicos para fines de naturaleza electoral- e irregularidades como el robo de casillas con violencia y paquetes electorales.

Los magistrados precisaron que las irregularidades en las casillas expuestas por Morena, representan menos de 10 por ciento de las casillas instaladas el pasado primero de julio.

Mientras que lo acontecido en el Hotel MM en su momento la Fepade definió que no representaba una ilegalidad, porque le material localizado en el lugar era material que podía estar en manos del PAN como en la de otro partido político.

También rechazaron que la cadena de custodia de los paquetes haya sido alterada como acusaron al realizar el recuento total de la votación.

En tanto, el voto por voto ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llevó a cabo y fue ratificada la diferencia de más de 4 puntos porcentuales de Martha Erika Alonso sobre el segundo lugar, Luis Miguel Barbosa Huerta.

YO ESTOY MUY TRANQUILO: BARBOSA

Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, aseguró que la resolución del Tribunal Electoral del Estado respecto a la elección de gobernador es un mero trámite, pues era de esperarse que validaran el proceso.

En ese sentido, aseguró que está listo para presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apenas se haga la notificación oficial por parte el órgano estatal.

“Para mí no es sorpresa, yo sabía que el tribunal iba a resolver en ese sentido entonces para mí era un trámite, lo he dicho y lo he declarado en múltiples ocasiones”, pronunció.

Recordó que desde el primero de julio advirtió sobre todas las irregularidades, que sólo desde el control absoluto que tiene el morenovallismo sobre los órganos electorales se pudieron llevar a cabo de una manera tan cínica.

Miguel Barbosa Informó que tiene cuatro días naturales para hacer la impugnación, pero dependerá del momento en que le hagan la notificación formal para que empiece a correr el tiempo.

“Yo estoy cierto que se va a anular por todas las irregularidades que están ahí acumuladas en el proceso electoral, se rompió la cadena de custodia, se rompió el principio de certeza, todas las condiciones que rodearon la elección, la intervención del gobierno del estado en el proceso electoral, muchas cosas”, subrayó.

Explicó que la impugnación contiene un compilado de todas las irregularidades ya planteadas y que se acreditan en el recuento que se hizo la última semana de septiembre, donde quedó a la vista que el 80 por ciento de los paquetes ya estaban abiertos con un conjunto de irregularidades enormes.

Todo está agregado a un expediente y se va a resumir en la impugnación que se va a presentar a partir de los cuatro días siguientes que le notifiquen formalmente la resolución del tribunal estatal.

“Yo estoy tranquilo, yo creo en las instituciones, yo creo en la aplicación de la ley y porque creo en la aplicación de la ley es porque creo que se tiene que hacer justicia”, destacó.

“Yo gané la elección por 15 puntos”, sostuvo.



