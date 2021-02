Tribunal avisa a AMLO falta administrativa de Miguel Torruco

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (La Silla Rota).- El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, incurrió en un falta administrativa al promocionar la imagen de Andrés Manuel López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional dentro de un spot de la dependencia, por lo cual se dio vista a su superior inmediato.

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, rechazó se trate de un delito electoral e insistió en que se trata únicamente de una falta administrativa, aunque reconoció que el spot se difunde cuando hay un proceso electoral en varias entidades.

Insistió que si bien no hay indicios que configuren un delito electoral, sí es evidente una falta administrativa ya que se usaron recursos públicos para impulsar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena.

Pero reiteró se trata de solamente de una falta administrativa, por lo cual se dio vista al jefe inmediato superior de Miguel Torruco para lo procedente.

Dijo desconocer cuál sería la sanción que impondrá López Obrador y demás funcionarios de Turismo que participaron en la elaboración y difusión del spot ya que es decisión de éste como jefe superior.

Por otra parte, el magistrado Rodríguez Mondragón, hizo hincapié en que aun cuando los candidatos no registrados obtengan votos, estos no serán contabilizados y por tanto no podrán ganar. Comentó que ya existe la figura de los candidatos independientes para la participación en una contienda electoral, así que resulta innecesario el candidato no registrado ya que en la mayoría de los casos, se presta únicamente para bromas: "Los órganos electorales no cuentan con capacidad para contabilizar los votos de los candidatos no registrados", señaló.

ndm