Tren Maya: Greenpeace protesta por reinicio ilegal de obras del Tren Maya

PLAYA DEL CARMEN.- Greenpeace México realizó este lunes una protesta pacífica para denunciar el reinicio ilegal de las obras del Tren Maya, a pesar de los amparos que están vigentes para frenar el tramo 5 que abarca la Riviera Maya, en el sureste del país.

Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México, dijo que desde hace varios días recibieron numerosas denuncias ciudadanas por el reinicio de las obras en el tramo 5, que abarca de Cancún a Tulum, en Quintana Roo, donde están en proceso diversos recursos legales.

Decidimos realizar esta manifestación pacífica, esta acción directa no violenta, para denunciar esta deforestación a pesar de tener estas suspensiones judiciales, lo cual lo hace ilegal. Están violando nuevamente la ley, están violando nuevamente los acuerdos internacionales y no lo podemos permitir

Según explicó, las obras reiniciaron el pasado 13 de julio y el desmonte de la zona, por donde pasará el trazo, se realiza por partes, lo que podría estar relacionado con la expropiación y compra de predios.

También detalló que las obras continúan, aunque "otros compañeros activistas tienen suspensiones judiciales" y aún faltan las audiencias constitucionales para que se resuelvan los juicios y ver si el gobierno puede seguir con la construcción.

Es por eso que estamos denunciando que, a pesar de las suspensiones que dictaron los jueces, están continuando con las obras del Tren Maya

El Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos, plantea construir más de 1,500 kilómetros de vía férrea en 5 estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En los últimos meses, activistas han exigido al Gobierno suspender el tramo 5 por haber generado la tala de miles de árboles y contaminación a ríos subterráneos.

"Estamos sobre el sistema de cuevas inundadas y semiinundadas más grande e importante del mundo y eso lo tenemos que proteger", señaló Lázaro Lembrino.

Los activistas de Greenpeace se adentraron en la selva hasta los terrenos donde se realiza el desmonte para la construcción del Tren Maya, en esta ocasión a la altura del hotel Catalonia, donde hace unos años se abrió un socavón a la orilla de la carretera y cuyas obras de reparación aún están en proceso.

Ahí instalaron un enorme salvavidas de casi 400 kilogramos de peso, al que le colocaron las letras S.O.S y la leyenda "Protejamos la selva maya".

Mientras realizaban las maniobras para colocar e inflar el salvavidas, un grupo de trabajadores llegó hasta las máquinas y a pesar de que las llenaron de combustible no las activaron, ya que recibieron instrucciones de no realizar trabajos durante la jornada.

Hoy los trabajadores decidieron no prender las máquinas, pero en días anteriores constatamos que sí estaban trabajando y estaban realizando labores", denunció la activista

Se trata de la segunda protesta pacífica que realiza la organización ambientalista internacional, ya que el pasado 28 de marzo también pidieron parar el desmonte de la selva porque las obras no contaban con los estudios ambientales y la Manifestación de Impacto Ambiental.

De forma ilegal, el pasado 14 de julio @FonaturMX reanudó las obras del Tramo 5 a pesar de las suspensiones.



Estas construcciones devastan el ecosistema y afectan la biodiversidad de manera irreversible.



¡Exige la suspensión definitiva! https://t.co/qYV4oZiWl9 pic.twitter.com/mEUD0H83QZ — Greenpeace México (@greenpeacemx) July 18, 2022

¿OBRA BLINDADA?

Al respecto, el director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, justificó este lunes que los trabajos para la construcción del Tren Maya en el Tramo 5 siguen adelante porque es una obra prioritaria y de seguridad nacional.

Al ser cuestionado en Palacio Nacional, por las acusaciones del colectivo ambientalista #Sélvamedeltren en torno a que las obras del Tren Maya no han parado en el Tramo 5, pese a un amparo para que no siga la construcción, May Rodríguez respondió que "es un tema de seguridad nacional, una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria", enfatizó.

El tramo 5 del Tren Maya abarca una longitud de más de 43 kilómetros, a través de los municipios de Solidaridad, Puerto Morelos y Benito Juárez, en Quintana Roo, pero el 30 de mayo pasado el juez Primero de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva a este tramo, debido a la solicitud de buzos que trabajan en la zona, a los que les reconoció interés legítimo en el asunto.

Pero a pesar de este amparo otorgado a los buzos, el titular de Fonatur señaló que el Gobierno federal determinó en sesión del Consejo de Seguridad que el Tren maya es una obra de seguridad nacional.

En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que Los interesados que es la Secretaría de Seguridad Pública y la secretaría Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicia nuevamente

Al preguntarle por la vigencia de los amparos que ordenaron detener la construcción del Tren Maya en el tramo 5, May Rodríguez dijo que el gobierno está a la espera de que se levante la suspensión.

Se han transferido las audiencias y estamos a espera que el juez nos vuelva a dar fecha para que se puedan desahogar las pruebas en estas audiencias, ya se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental, ya se otorgó y estamos en espera para que se levante la suspensión

Subrayó que el gobierno no ha violentado las órdenes de amparo y subrayó que ahora es la secretaría de Gobernación y la secretaría de Seguridad quien llevará adelante estas obras.

"No se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur el que convocó o está llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de seguridad pública".

















rst