"Travieso Arce" llama a votar a ching... en Sinaloa +VIDEO

Buenas tardes?? mi raza me fui a vivir a Hermosillo pero siempre que vengo a mi tierra recuerdo donde me preparé tantos años el Parque Sinaloa me encontré a estos Jóvenes y les pregunté por quién van a votar? Ya escucharon @MarioZamoraG es el bueno no se confundan #VaXSinaloa RT pic.twitter.com/eEfTJwCqrn