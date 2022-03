Tras renuncias de diputadas, pierde Morena control del Congreso de Tamaulipas

CD. VICTORIA.- El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado perdió la mayoría en el Congreso al abandonar otra diputada la banca y declararse sin partido, al estar en contra de la imposición de "la línea" por parte del diputado Armando Zertuche Zuani, coordinador del grupo parlamentario.

Como resultado de ello el diputado Armando Zertuche Zuani (Morena) fue relevado como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, y en su lugar fue nombrado el diputado Felix Fernando García Aguiar, coordinador del grupo del PAN.

Además, como resultado del cambio de mayoría en el Congreso de Tamaulipas Ausencio Cervantes Guerrero fue cesado como secretario general, y en su lugar fue propuesto Raúl Cárdenas Thomae, lo cual provocó una nueva discusión entre los grupos de PAN y Morena.

La diputada Nayeli Lara Monroy, representante del distrito 18º.con cabecera en Altamira, al dejar el grupo de Morena se reiteró leal al proyecto de Andrés Manuel López Obrador así como al partido Morena e hizo hincapié en que habrá de votar a favor de todas aquellas reformas legislativas las cuales beneficien a los tamaulipecos sin importar que legislador las presenten.

Insistió en que no se debe seguir votando por una "línea" impuesta por el diputado Zertuche Zuani aún en contra de aquellas iniciativas que benefician a los tamaulipecos.

Por segundo día consecutivo otra diputada abandonó el grupo de Morena, ayer lo hizo Nancy Ruíz Martínez y ahora Consuelo Nayeli Lara con lo que de los 18 diputados con los cuales contaba ahora que se queda con 16, en tanto el PAN tiene 15 que con los aliados del PRI suma 17 y podría añadir a su cuenta los votos de las dos diputadas exmorenistas.

Sostuvo Lara Monroy que el diputado Armando Zertuche les ordenaba votar en contra de todo aquello que no haya salida de la bancada de Morena. "En lo personal ha habido muchos desacuerdo, yo lo he expresado y no se le ha dado solución de la manera correcta. Yo no estoy de acuerdo en no apoyar esta iniciativa a favor de los tamaulipecos", insistió.

Tan pronto como Morena perdió la mayoría en el Congreso se propuso una reforma a la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado para nombrar un nuevo presidente de la Junta de Coordinación.

Con una nueva presidencia del Congreso se propuso el nombramiento de un secretario general del Congreso en reemplazo de Ausencio Cervantes Guerrero.

Añadió que en ocasiones ha salido frustrada de las sesiones del Congreso ante la negativa de apoyar una iniciativa que va a favor de los tamaulipecos. Ha habido muchas muy buenas como apoyos a los discapacitados, la del pasaporte también era buena", apuntó.

La separación de Consuelo Nayeli Lara se registra tras que un día antes otra diputada Nancy Ruiz Martínez también dejó el grupo de Morena.

RENUNCIA OTRA DIPUTADA A MORENA EN CONGRESO DE TAMAULIPAS; YA VAN 3

La diputada Nancy Ruiz Martínez abandonó el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas en desacuerdo por el "manejo cupular" con que se ha venido manejando el grupo y adelantó su propósito de votar a favor de aquellas leyes que beneficien a los tamaulipecos.

A la vez, apuntó que no renuncia a su militancia de Morena y reiteró su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues "antes de ser morenista soy obradorista".

Con Ruiz Martínez son tres las diputadas que han abandonado el grupo parlamentario de Morena en el Congreso estatal, con lo cual su número de integrantes se reduce a 17, lo cual queda en una situación complicada, ya que la oposición podría estar teniendo un voto más que Morena.

Las primeras diputadas en abandonar Morena y sumarse al Partido Acción Nacional (PAN) fueron Lidia Martínez López y Leticia Sánchez Guillermo. Ahora lo hace Nancy Ruiz Martínez luego que desde hace tiempo habían trascendido desacuerdos al interior del grupo parlamentario.

Nancy Ruiz, reiteró que se separa del grupo parlamentario de Morena en congruencia con los principios de Morena y recalcó que las decisiones que se han tomado en el grupo no obedecen al bienestar social de los tamaulipecos, sino a intereses meramente electorales.

Así advirtió que miembros del grupo votaron en contra de la iniciativa de matrimonios igualitarios lo cual es perjudicial para la elección de gobernador.

Insistió en que los legisladores de Morena no tienen presente que la prioridad es ser un poder autónomo cuya finalidad principal es impulsar leyes que hagan la vida más justa en sociedad; sin embargo, el espectáculo circense, los constantes dimes y diretes se han posicionado como la agenda principal en el Congreso.

El propio diputado Armando Zertuche Zuani, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena ha dado instrucciones de impulsar leyes y reformas que tienen como único objetivo golpear políticamente a los adversarios, aún a sabiendas que tales reformas son de imposible trascendencia, lo cual es una falta de compromiso con los valores y principios que pregona Morena.

Hizo hincapié en que no renuncia a su militancia en Morena y seguirá perteneciendo al Movimiento y subrayó que lo que hace es separarse de un grupo que no representa los ideales del partido, ni los intereses de los tamaulipecos. Reitero que dará la lucha en contra de la cúpula, la cual les arrebatado el partido hasta adueñarse de el.

Ruiz Martínez, insistió en que continuara impulsando leyes para garantizar una ley libre de violencia y puntualizó que el momento le exige ser congruente con los principios de Morena e insistió en que como mujer no se permite ser sometida por las malas decisiones de quien coordina los trabajos legislativos de la banca de Morena.









