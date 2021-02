Tras renunciar, Leopoldo Altamirano aspira nuevamente a la dirección del INOE

Hoy comienza el proceso de auscultación interna para proponer a @Conacyt_MX candidatos a Director General de @inaoe_mx



En congruencia a mi deseo de servir a la institución y a México me he postulado, para tal efecto la @SFP_mx me ha extendido Constancia de NO INHABILITACIÓN. pic.twitter.com/pXA3wpsr4e