Tras pago de 10 mdp, liberan a diputada retenida en Oaxaca, para exigir recursos

OAXACA.- La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yarith Tannos Cruz, fue liberada la tarde del lunes, tres días después de ser privada de su libertad en la comunidad Boca del Monte Guichicovi, sobre la carretera Transístmica, cuando se había ofrecido para mediar y liberar un bloqueo carretero.

El Srio. Gral. del @GobOax, @PacoPiza9, informa que ha sido liberada la legisladora @yarithtannos y se retira totalmente el bloqueo en la carrera federal 185 "Transístmica".@FISCALIA_GobOax pic.twitter.com/JXhfBr88tp — SEGEGO Oaxaca (@SEGEGO_GobOax) August 2, 2021

El pasado viernes, cuando circulaba a bordo de su vehículo en un tramo carretero del municipio San Juan de Mazatlán, en la zona indígena Mixe, la diputada fue retenida por pobladores que tenían bloqueada la vía desde hace una semana.

El sábado, a través de un video informó que estaba "bien", aunque con moretones porque le sujetaron las muñecas de las manos con esposas, "de las cinco de la tarde (del viernes) a ocho de la mañana".

"Si necesito ir al sanitario me acompañan, espero que pronto se arregle este asunto", añadió.

La mañana del domingo en la cuenta de Twitter de Yarith Tannos se denunció que los pobladores que la retuvieron la despojaron de su teléfono móvil, le restringieron el acceso al sanitario y amenazaron con amarrarla.

"Este domingo le permitieron el uso de su teléfono; al comunicarse con sus familiares, la diputada comentó que los habitantes amenazan con amarrarla", se lee en un comunicado.

En el escrito se detalla que, en la misma noche de su retención, la legisladora fue esposada y posteriormente, cuando estaba en espera de que las autoridades municipales colaboraran para su liberación, le fue retirado el celular.

Mientras que en una entrevista, a las 14:00 horas exhortó a los ciudadanos a que se sensibilizaran, "yo no soy Macario -Eleuterio Jiménez, edil de San Juan Mazatlán- para que me traten como me están tratando". Volvió a decir que se no ser por la presencia de los medios de información había comido.

Añadió que gracias al gobernador, Alejandro Murat las negociaciones comenzaban a avanzar.

LA EXIGENCIA DE POBLADORES

Los pobladores informaron que el bloqueo era un acuerdo de la asamblea comunitaria de San Juan Mazatlán Mixe tras responsabilizar al presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez de no cumplir los trabajos de reconstrucción derivados del terremoto de 2017.

Exigen la reparación de caminos, finalizar obras y la distribución de recursos del ramo federal, que ascenderían a los 10 millones de pesos.

"Después de agotar todos los medios pacíficos y legales nos vimos obligados a emprender esta medida drástica para ser escuchados. El motivo de nuestra lucha es a falta de realización de obras en nuestras comunidades a pesar de que existen contratos y acuerdos firmados por parte del presidente municipal".

La noche del viernes, Secretaría de Gobierno de Oaxaca dio a conocer en su cuenta de Twitter que la diputada local había sido liberada y que los pobladores retirarían el bloqueo carretero.

El gobierno de Oaxaca solicitó al Congreso del Estado investigar posible omisión ilegal del Presidente Municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, se evalúe y si es el caso se destituya al presidente municipal, por la problemática social que ha generado la omisión de sus funciones.

COMUNICADO.@GobOax solicita al @CongresoOaxLXIV investigar posible omisión ilegal del Presidente Municipal de San Juan Mazatlán, Mixe. pic.twitter.com/C0MYjrK6Lo — SEGEGO Oaxaca (@SEGEGO_GobOax) July 31, 2021

Señala que el alcalde se negó a participar en la solución del conflicto.

esc