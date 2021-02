Tras no ser atendida, mujer da a luz en baño del Hospital de Palenque

TUXTLA GUTIÉRREZ.- En el mismo día (ayer viernes) de la llegada de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal a Chiapas como parte de una gira de trabajo, una mujer prácticamente dio a luz en el baño del área de Urgencias del Hospital General “Amigo del Niño y de la Madre” en Palenque, debido a que personal médico y de enfermería le negó la atención.

El problema empezó, de acuerdo con un familiar de la mujer, cuando intentaron ingresar al nosocomio cuyos guardias de seguridad no permitían que ingresara, pese a que presentaba fuertes dolores de vientre. Pero eso no quedó hasta ahí: los mismos policías no solo maltrataron a la paciente, sino a medios de comunicación que estaban presentes.

En algunas imágenes, se observa sangre regada en el piso del servicio sanitario y en pasillos del sitio, así como uno de los vigilantes agresivos, mientras que en el excusado yacía el bebé, mismo que al parecer no pereció porque fue rescatado por otra mujer que se percató del evento.

A pesar de la situación, el director del hospital no “dio la cara” ante los hechos, lo que generó más indignación entre los presentes y más aún en los parientes de la embarazada, cuyo estado de salud al parecer es estable.

De acuerdo con la queja de chiapanecos, la atención ha empeorado aún más en zonas rurales o indígenas, debido a que una gran cantidad de parteras dejó de atender a las embarazadas por la misma contingencia sanitaria por la covid-19, además de que en la mayor parte de los centros o unidades de salud se carece de personal, ya que también “abandonaron” sus puestos de trabajo por temor a contagiarse del virus.

fmma