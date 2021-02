Tras detención, ex rector y Gayosso se mandan mensajes

En conferencia de prensa, acompañado por la diputada Hortencia Figueroa Peralta, presidenta del PRD en la entidad, Gayosso dijo que la participación de Alejandro Vera en el proceso electoral venidero abonaría a la democracia.

“A mí me parecería, en el plano personal, que la participación del rector Alejandro Vera en la contienda, el ex rector Alejandro Vera en la contienda, pues abonaría a un tema democrático en donde la gente tendría más posibilidades de decidir por quién quiere votar”, expresó el precandidato perredista.

Sobre la detención del ex rector, Rodrigo Gayosso dijo que fue un exceso el solicitar y ejecutar la orden de aprehensión por un delito que no es considerado grave y en consecuencia no requiere prisión preventiva.

Además señaló que se trató de un abuso en el uso de la fuerza pública para detenerlo.

? “Lo que nosotros podemos constatar es que el hasta hoy Fiscal Anticorrupción se apersonó para ejecutar o hacer constar que se ejecutara una orden de aprehensión girada por un juez para detener al ex rector Alejandro Vera Jiménez y nos parece que eso es un exceso y un abuso de la fuerza pública y es un delito que no es considerado grave y que por lo tanto no se debió de haber llevado a una prisión y que por ese motivo solicitamos que se separe del cargo para no seguir enrareciendo en este momento el escenario político social, electoral, en el que nos encontramos en este momento en el 2018”, dijo.

Gayosso expresó que el Fiscal Juan Salazar actuó dentro del marco de la Ley, pero que la decisión que tomó puede enrarecer el clima político-electoral de Morelos.

“No me refiero a que el Fiscal Anticorrupción haya actuado fuera del marco de la ley, actuó dentro del marco de la ley como lo establece la constitución y tenía una orden de un juez para llevar a cabo esta detención, lo que yo menciono es que él no debió de haber solicitado esta orden de aprehensión por no ser necesaria, por no tratarse de un delito grave y que esto puede enrarecer el sistema político de nuestro estado, el ánimo electoral de la sociedad y que esto en nada abona a tener una elección en paz y en tranquilidad y que le de certeza a todos”, expresó.