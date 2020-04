Tras detención de Vera Carrizal, familiares de Elena dudan del proceso

Al señalar que Juan Antonio Vera Carrizal se habría entregado voluntariamente ante la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, la familia de María Elena Ríos Ortiz, joven saxofonista atacada con ácido, desconfió de la seriedad del rumbo que ha tomado el proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

"Estamos preocupadas por saber qué sigue después de esto. Justo en esta semana que inicia lo más fuerte de la pandemia él se presenta de manera voluntaria y posa, se me hace fuera del lugar lo que está pasando para la trascendencia del delito que cometió", señaló Silvia Ríos Ortiz, hermana de María Elena.

Desde la mañana de este lunes fue detenido el exdiputado priista por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra María Elena, luego de tres meses de permanecer prófugo.

Las fotografías y el video de la presentación ante la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) de Vera Carrizal, autor intelectual del ataque con ácido, muestra el trato preferencial otorgado. En las imágenes difundidas en redes sociales se le ve posando, incluso esbozando una sonrisa y sin esposas, junto al titular de la SSPO, Raúl Salcedo Rosales.

"Me parece incorrecta la forma en la que se filtraron las fotos, cómo se presenta bien bañado, bien rasurado en este caso por voluntad propia, como saluda a las personas y como se toma las fotos (...) El delincuente fue tratado con decencia, con cuidado, estamos desconcertadas, estamos esperando lo que diga la fiscalía en rueda de prensa", señaló.

Silvia Ríos Ortiz dijo no cree que este proceso sea serio e intuyó que detrás de éste hay una estrategia bien montada para que Juan Antonio V.C libre la cárcel.

"No tengo palabras para describir lo que está pasando porque lejos de que nos tenga contentas el saber que lo tienen, estamos molestas. Sabemos por otra fuente que piensa desvirtuar el caso porque trae otra declaración con el detenido de la semana pasada", indicó.

Y agregó "estamos molestas porque el gobernador sale a decir que se logró la detención cuando no se logró la detención por parte de ninguna institución y menos por parte de la fiscalía que presumía o ha dicho en muchas entrevistas que casi lo están buscando por cielo mar y tierra y que pese a la pandemia no cesaría en su intento por buscan justicia, esa fecha nunca llegó".

Ríos Ortiz añadió sentirse preocupada también porque hasta este momento el hijo de Juan Antonio V.C, también señalado como autor intelectual del ataque continúa libre.

"Me preocupa la situación bastante porque sigue libre su hijo, no sé qué trato o pacto hayan hecho para que él se haya presentado, la autoridad no hizo ni iba a hacer nada porque son ineptos, estamos preocupadas por saber qué sigue después de esto".

En su cuenta de Twitter, María Elena agradeció a la sociedad y pidió permanecer alertas al proceso que se inicie, para que no haya ningún cabo suelto, ni haya manera de desvirtuar la verdad.

Agradezco a la sociedad y pido que permanezcamos alertas al proceso que a partir de ahora se inicia, que no quede ningún cabo suelto y no exista manera de desvirtuar la verdad. #Justicia @alejandromurat @RVasconcelosM @lopezobrador_ @tsjoaxaca @SSP_GobOax pic.twitter.com/EOZ21Z4RPA — Elena Ríos (@0rtizri0s) April 6, 2020