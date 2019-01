Tras críticas a la Fiscalía de Veracruz, entregan cadáver de "El Richy" a familias

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 08/01/2019 03:31 p.m.

Xalapa, Ver. – Tras 60 días de hermetismo, Ana María Castillo, madre de Ricardo Castillo López, alias "El Richy", confirmó que el cadáver del joven –señalado como homicida de Valeria Cruz Medel- fue entregado a sus familiares y será velado en el municipio de Río Blanco, Veracruz.

El cuerpo de Castillo López -hallado el 21 de noviembre con el "tiro de gracia" en Maltrata- fue recibido por sus familiares en el Servicio Médico Forense de Orizaba, luego de que la madre de "El Richy" acusara a la Fiscalía General del Estado (FGE) de retrasar sigilosamente la entrega de restos.

Madre de El Richy reclama su cuerpo; llama a Yunes mentiroso por caso Valeria Cruz

Este 08 de enero, Ana María Castillo confirmó a La Silla Rota que "A mi hijo ya me lo dieron, ya me lo entregaron ayer en la noche".

De acuerdo con Ana María Castillo, la autoridad investigadora advertía que el cuerpo no sería entregado hasta que fuera identificado mediante exámenes de ADN, debido al grado de descomposición en que fue ubicado.

La madre no dio crédito a dicha excusa, y dijo que rasgos sobraron al observar a su hijo desde la plancha del forense.

"Es mi hijo. Reconocimos un tatuaje en la espalda, arriba de los hombros, que dice ´Ana´, en el brazo izquierdo tiene otro que dice ´Fernanda´, tiene como un triangulito en la mano, en el (brazo) derecho tiene otro que dice ´The Wonder C.P.´, además por los brackets, una pulsera roja de hilo que tenía en el pie; y la ropa, y los zapatos que nos enseñaron por la computadora", refirió Ana María.

Ante la negativa de la FGE en la entrega del cadáver, este 07 de enero familiares de El Richy acudieron a un evento en Río Blanco, Veracruz, donde solicitaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, mediante una carta, la entrega inmediata del cadáver del joven.

En la misiva, de la cual La Silla Rota posee una copia, se lee:

"...Desde el 17 de noviembre de 2018 fui a identificar el cuerpo al SEMEFO de Orizaba para que pudieran entregármelo y darle cristiana sepultura; me citaron en la Procuraduría que se encuentra en Nogales, Ver., para que me tomaran muestra de ADN y así demostrar que somos familia, a partir de ese día he acudido diariamente a las oficinas para tener respuesta, han pasado 59 días y aún no obtengo respuesta de dicha prueba; por lo que le solicito gire las instrucciones a la dependencia para que agilice el trámite", expone Ana María.

"Mi hijo es inocente, queremos limpiar su nombre"

El 08 de noviembre de 2018, El Richy fue acusado por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares de ser el asesino de la joven Valeria Cruz, hija de la diputada federal Carmen Medel, caso lleno de contradicciones que provocó conmoción a nivel nacional.

Hallan supuesto cadáver El Richy, asesino de Valeria a quien Yunes declaró muerto hace 13 días

El mismo día del asesinato de Valeria, el 8 de noviembre en el municipio de Mendoza, Yunes anunció que —en cuestión de horas— habían identificado y localizado al asesino de la joven: El Richy. Pero lo habían hallado muerto, ejecutado dentro de una camioneta.

Ana María Castillo negó dicha versión y dijo que su hijo desapareció tras recibir una llamada desconocida y finalmente su cuerpo fue encontrado el 21 de noviembre en la comunidad de El Infiernillo, Maltrata, en la zona de Las Altas Montañas.

"El gobernador pasado ya nos hizo mucho daño con sus declaraciones. Nosotros ya podremos velar a mi hijo, pero queremos dejar en claro que él es inocente"

LEA TAMBIEN Continúa violencia en Veracruz: dos adolescentes muertos y un profesor de danza Una de las víctimas es una joven de 17 años que fue hallada muerta por sus padres

LEA TAMBIEN Familiares de desaparecidos toman Fiscalía en la zona sur de Veracruz La protesta es una toma simbólica de las instalaciones para exigir la renuncia del Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz

bl