Tras 3 años de prisión por aborto fortuito, Dafne podría quedar libre

“Yo traía cólicos, le hablé a la enfermera, pero nunca me contestó en su extensión y sentí como se me rompió como una liga dentro del estómago y me dieron muchas ganas de ir al baño. No me dio ni tiempo de sentarme cuando sentí que se cayó algo y me recliné, empecé a sentir que sangraba, a marearme, me senté, volteé al ver y era un bebé”, explicó Dafne