Transportistas también se manifiestan en Nuevo León y Michoacán

Monterrey, Nuevo León.- En contra de los vehículos con doble remolque, las extorsiones de la Policía Federal y la inseguridad en carreteras, transportistas de Nuevo León realizan una protesta.

La protesta es en carreteras estatales y federales aledañas a la zona metropolitana de Monterrey y en lo que han llamado una marcha lenta.

Iniciaron su recorrido al norte en el municipio de Escobedo en la cartera a Nuevo Laredo y afirman que se trata de un movimiento nacional organizado por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), quienes se manifiestan en todo el país.

De acuerdo a su agenda irían por el Libramiento Noreste, con dirección a Saltillo, hasta el entronque a la Carretera a Colombia para enseguida girar hacia el norte con dirección al municipio de Salinas Victoria hasta llegar a la Carretera a Ciénega de Flores.

Posteriormente hasta el entronque de la Carretera Libre a Laredo para volver a girar hacia Monterrey y concluir frente a las instalaciones de la Policía Federal.

También denuncian los altos costos del peaje y del diésel, así como la inseguridad que les ha afectado pues son objeto de asaltos constantes en las carreteras.

La inseguridad en las carreteras es un problema que enfrentan desde hace años sin que ninguna autoridad haya podido al menos disminuir el problema con lo que tienen pérdidas millonarias.

En Nuevo León al menos se han registrado otras dos protestas en años anteriores por parte de transportistas también por el alza de energéticos y la inseguridad en las carreteras.

En Michoacán

En Michoacán, choferes afiliados a AMOTAC, se manifestaron en distintos puntos carreteros de Michoacán y en la ciudad de Morelia, donde protestan a bordo de sus camiones de carga.

Procedentes de diferentes municipios, los agremiados de la AMOTAC, se trasladaron esta mañana a la capital michoacana, donde se reunieron con otro grupo de transportistas.

Desde los accesos a Morelia, los transportistas recorrieron el Periférico de esta ciudad hasta llegar al Centro Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Durante su recorrido, la AMOTAC ocupó los carriles centrales de esa arteria vial, escoltados por elementos de tránsito.

Ya en las oficinas de la SCT, los transportistas rechazaron la circulación de doble remolque en vialidades no propicias para ello y recriminaron la falta de licencias para operadores.

Además, exigieron más seguridad en carreteras y un alto al cobro excesivo de los servicios auxiliares (grúas), entre otras cosas.

Tamaulipas

Hasta la tarde de este miércoles, en Tamaulipas no se han efectuado ni paros, ni bloqueos por parte de los prestadores del servicio de transporte de carga federal ya que no pertenecen a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), y además, dicen, no coinciden en sus planteamientos pues no se ajustan a la realidad.





Con información de Tamaulipas de Arnoldo García