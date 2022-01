Trampa de la FGR, llevar a médico forense a audiencia: madre de José Eduardo

Reprochan no haber recibido la disculpa pública que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha ofrecer a la familia del joven veracruzano que murió en Mérida. (Archivo)

MÉRIDA.- El próximo miércoles 2 de febrero, será la audiencia de formulación de imputación contra el funcionario del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, que realizó la necropsia del cuerpo de José Eduardo Ravelo Echavarría, el "Güero". La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa por presuntamente falsear declaraciones.

La mamá de José Eduardo, la señora María Ravelo Echavarría informó que el 17 de enero le avisó su asesora legal sobre el proceso. Cree que es una estrategia de la FGR para intentar que prevalezca su versión de que el "Güero" murió de neumonía.

"No me gusta, siento que es una trampa de la FGR para desacreditar al médico que hizo la necropsia en Mérida. Quieren que el dictamen que dieron a conocer sea lo que prevalezca", manifestó.

Insistió en que el médico de la Policía Municipal también debería ser imputado, ya que no le proporcionó atención oportuna y esa omisión pudo salvarle la vida a su hijo. "Le pudo salvar la vida, desde ahí empezó la tortura por la falta de atención a la condición en las que llego, sus derechos fueron violados", apuntó.

La audiencia será en el Centro de Justicia Penal Federal en Mérida, pero María no se presentará; estará presente en videollamada junto con sus asesores legales. Para ella no tiene caso asistir de forma presencial, ya que el juez no le permite ingresar junto con sus representantes.

De la disculpa pública que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha ofrecer públicamente a María y su familia; reprochó que el Ayuntamiento de Mérida, no se ha puesto en contacto con ella y menos el presidente municipal.





