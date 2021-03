Trabajadores inyectados con falsa vacuna Sputnik temen por su salud

CAMPECHE.- Luego de revelarse que trabajadores de la empresa Grupo Karim´s fueron inyectados con falsas vacunas Sputnik V, aseguradas en el aeropuerto de Campeche antes de ser trasladadas a Honduras, los empleados temen por su salud y su seguridad.

De acuerdo con testimonios que publica Excelsior, uno de los empleados confirmó "vacunados" confirmó sí fueron invitados a recibir "voluntariamente" el supuesto biológico.

Lo que nos dijeron es que el dueño había conseguido un lote, pero era voluntaria la aplicación, muchos quisieron, ¿quién no va a querer una vacuna anticovid?

De acuerdo con el testimonio, había una lista con los nombres de los trabajadores, misma que cada trabajador firmaba para recibir la supuesta vacuna, pero sin que les entregaran ninguna constancia.



"Pasamos a enfermería donde tenían unas hieleritas chiquititas, ahí tenían la vacuna ya lista, nos la aplicaron y no se sintió", declaró uno de los trabajadores consultados por ese diario y quien habría pedido el anonimato por miedo a represalias.

Presuntamente más de mil empleados se aplicaron la vacuna falsa. Ahora, los trabajadores temen por su salud.



El periódico y las noticias publican que (las vacunas) son falsas. Queremos saber qué es lo que nos inyectaron, porque nadie nos dice nada, lo único que nos comentaron es que se trató de la (vacuna) original, cualquier gerente o personal de ellos te dicen: ´¿tú crees que el dueño haya gastado tantos millones y prestar su nombre para comprar algo falso?

"NO PODÍA MOVER EL BRAZO"

Una mujer que recibió una inyección de la vacuna falsa de Sputnik V en la maquila Karim´s de Campeche relató cuáles fueron los síntomas que tuvo tras la aplicación.

En entrevista con Denise Maerker para Atando Cabos, de Grupo Fórmula, "Antonieta", seudónimo con el que se identificó por seguridad la mujer, destacó cómo fue que le aplicaron la vacuna falsa. Ya que, al parecer, no fue sólo agua lo que venía en el frasco.

Un día llegamos al trabajo y dijeron que nos iban a aplicar la vacuna. Nos pusimos contentos porque corremos el riesgo al trasladarnos a nuestro trabajo... nos citaron un día y nos hicieron firmar una responsiva. Teníamos que poner nuestro nombre, CURP

Asimismo, la mujer señaló que, de manera preocupante, sí sintió los efectos de lo que venía en la falsa dosis de Sputnik V, la cual recibió el pasado 10 de marzo. Aunque, por fortuna, sólo le pusieron una dosis del fármaco.



Unos (compañeros) sí tuvieron cansancio. Yo, dolor de brazo. No lo podíamos mover durante el día que aplicaron la vacuna y al día siguiente

CONEJILLOS DE INDIA

"Nos hicieron firmar una hoja donde los liberábamos de cualquier responsabilidad", cuenta Juan, empleado de grupo Karim´s.



Desde hace varios días, confirma para Crónica, cientos de trabajadores del grupo fueron inmunizados, supuestamente, con el biológico ruso Sputnik V. "He visto las imágenes y las que nos pusieron parecen las mismas que se encontraron en el aeropuerto de Campeche. Se aplicó no sólo a los trabajadores de las maquiladoras, sino a los que laboran en los hoteles y en otras empresas de la misma firma".

Juan habla con miedo, casi terror, porque desde la revelación del caso les han ordenado silencio: "cerrar la boca".

¿Qué decía la hoja?



Que ellos no se hacían responsables de lo que nos pudiera pasar tras la aplicación.

¿Dónde se las aplicaron?

En la misma empresa...

¿Quiénes?

Los de la enfermería.

¿Hasta ahora ha tenido alguna reacción negativa?

No, ninguna.

¿Ha sabido de algún compañero de trabajo con secuelas adversas?

Se ha hablado de una compañera de otra fábrica que no ha regresado a trabajar, pero no lo puedo confirmar. Lo que me duele y enoja es que nos hayan usado como conejillos de india.

ESCAPAN TRIPULANTES DE AVIONETA

Los tripulantes de la avioneta que fue asegurada con 1062 envases de vacunas Sputnik V falsas, evadieron la vigilancia y salieron del hotel de Campeche en el que permanecían.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que los envases fueron remitidos por Aduanas el 17 de marzo a las 18:00 horas en su delegación en Campeche luego de informar que el piloto de la avioneta Cessna evitó la revisión de una hielera con doble fondo en el que se encontraron las 1062 vacunas.

La FGR solicitó, al iniciar la investigación sobre la certeza jurídica de los envases incautados, que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitiera una alerta migratoria para el piloto y los pasajeros de la avioneta.

Los siete pasajeros y el piloto fueron ubicados en un hotel de Campeche de donde salieron evadiendo la vigilancia.

"En razón del tiempo transcurrido, y al no tener la certeza jurídica del contenido de tales envases, el personal de Aduanas sólo puso a disposición del Ministerio Público la hielera con los envases y la aeronave, por lo que se inició la investigación penal en la cual se solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM), la alerta migratoria para el piloto y para los pasajeros, ubicándolos inicialmente en un hotel de esa ciudad, del cual partieron evadiendo la vigilancia, mientras se obtenía la respuesta de Cofepris, a quien se le pidió la intervención para analizar los susodichos envases, el 18 de marzo".

Añadió que desde el 21 de marzo solicitó información pericial a la Cofepris sobre el contenido de los envases, misma que no ha sido recibida por el ministerio público federal.

HABLA GRUPO KARIM´S

Grupo Karim´s, propiedad del empresario de origen pakistaní Mohamad Yusuf Amdani Bai, confirmó que sí ha buscado vacunas contra la covid para aplicarlas a sus empleados.

"Muchas de nuestras familias en el grupo han sufrido un duro golpe desde los inicios de la pandemia de covid-19. Por ello, en la mejor de las intenciones se buscaron alternativas para la adquisición de vacunas en aras de salvaguardar la vida de nuestros colaboradores y sus familias", indicó la compañía en un comunicado.

Sin embargo, en el texto omitió referirse a la inmunización masiva de quienes trabajan en sus empresas ubicadas en Campeche, quienes han expresado inquietud por haber recibido, supuestamente, dosis de Sputnik V similares a las decomisadas el pasado 17 de marzo en ese estado y las cuales, según el fabricante ruso y las autoridades sanitarias mexicanas, son apócrifas.

Del mismo modo, la firma tampoco aludió a la huida de quienes fueron detenidos en el aeropuerto de esa entidad, después de ser sorprendidos por autoridades aduanales y militares y a quienes les habrían decomisado 5 mil 775 dosis falsas de Sputnik V, que transportaban en un par de hieleras, las cuales pretendían trasladar a Honduras en una aeronave particular.

El consorcio, con maquiladores, constructoras, hoteles y otras compañías en diversas partes del mundo, negó la pretensión de "introducir de forma ilegal vacunas" a Honduras, donde está su sede principal.