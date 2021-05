Trabajadores de salud, en huelga de hambre por despidos ilegales en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Desde hace poco más de dos días, tres empleados del sector Salud en Chiapas mantienen una huelga de hambre, casi frente al Palacio de Gobierno, para evidenciar el despido masivo de compañeros y en demanda de que les cumplan con una serie de pendientes por parte de la actual administración estatal.

Entre otras cuestiones, los manifestantes exigen un alto a la represión por parte del propio secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, quien según ellos ordenó que desde hace tiempo les retuvieran sus salarios.

Límbano Domínguez Alegría, secretario general de la Sección 03 "Lázaro Cárdenas" y uno de los "sacrificados" en esta lucha, lamentó que hasta el momento no haya avances e, incluso, ni la atención de personal de Derechos Humanos o médico para ver cómo está no solo su estado físico, sino el de sus compañeros: la doctora Wendolí Hernández Rojas y el abogado Hugo Montalvo Recinos, quienes se mantienen a base de agua y miel.

No es posible, argumentó, que ese personaje, a través de su jurídico y del director de Administración, haya despedido de forma injusta a más de tres mil trabajadores, y a quienes por decreto están en vulnerabilidad, les bloquearon sus cuentas bancarias porque los quiere obligar a que regresen a sus oficinas, "a la fuerza" y pese al riesgo por la contingencia sanitaria.

Entre otras cuestiones, reveló que el bono covid-19 para los miles de empleados del sector Salud aún no sea entregado, "no queremos ser queridos en el discurso, sino que también eso llegue a nuestros bolsillos, porque también somos seres humanos, y más porque la pandemia está al frente de nosotros... no es posible que nos traten con la punta del pie".

En estos momentos, los tres huelguistas comienzan a presentar algunos estragos en sus anatomías, como presión alta, náuseas por la misma hambre. Según ellos, se mantendrán así hasta que el cuerpo aguante, o hasta que el Estado les responda.

Porque ellos (autoridades) presumen que lo más importante es el diálogo, pero todo se queda en un simple discurso

