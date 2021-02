Torturan y queman a 15 indígenas en Istmo de Oaxaca

OAXACA.- Torturados, quemados y lapidados, de esta manera se reactivó la violencia en San Mateo del Mar, Oaxaca, con el asesinato 15 personas indígenas, entre ellas dos mujeres.

"Ni la Guardia Nacional pudo contener la violencia a manos del grupo de pobladores de Huazantlán", indicó la autoridad municipal a través de un comunicado en que confirmaron los hechos de los cuales responsabilizaron a pobladores de Huazantlán del Río, presuntamente encabezados por José Luis Chávez Salinas, quien se ostenta como agente municipal.

En el documento oficial aseguran que los hechos fueron orquestados por ese líder y un grupo de personas, respaldados por quien se dice ser jefe de plaza de un grupo de la delincuencia organizada llamado Gualterio Escandón, “Gual Perol”.

En el documento afirma que el conflicto comenzó a partir de que quienes se ostentan como autoridades de la agencia de Huazantlán del Río hicieron en semanas previas un bloqueo de paso hacia la Agencia de Santa Cruz en donde se iban a celebrar las fiestas patronales, solo para generar conflictos para desestabilizar a la región para así favorecer sus intereses.

Pero ahora sus intereses han escalado a un grado muy grave, en el que ya no solo se trata de hechos violentos, sino de genocidio y feminicidio

La autoridad, aseguró que apoyarán a todas las víctimas, empezando por recuperar sus cuerpos, pero sus esfuerzos serán limitados mientras todas las autoridades y entes a las que se ha hecho un llamado de ayuda, no la brinden de manera verdadera.

Recordó que el grupo de mujeres agredidas habían solicitado medidas cautelares a derechos humanos previamente, mismas que no les fueron otorgadas.

En su lugar, le fueron otorgadas a quien se ostenta como agente de Huazantlán del Río quien presuntamente está detrás de esos actos que calificaron de "horripilantes" actos y criminales. "Hoy las 15 mujeres y hombres que son víctimas mortales son prueba de la culpabilidad y de la inocencia de unos y otros", remata el comunicado.

Ante los hechos violentos que se presentaron ayer en San Mateo del Mar, instruí a los titulares de la @SSP_GobOax y la @SEGEGO_GobOax para que brinden todo el apoyo a las familias de las víctimas y se garantice seguridad en las comunidades involucradas. — Alejandro Murat (@alejandromurat) June 22, 2020

Identifican a primeras víctimas

La Fiscalía de Oaxaca informó que, al iniciar las primeras diligencias en la zona bajo la carpeta de investigación 19265/FIST/SALINA/2020, se logró establecer la identidad de cuatro hombres: A.R.O.M; A.R.G.O; O.M. R.V, y R.A.M; así como de una mujer: A.H.V. Los cuerpos presentaban contusiones y quemaduras parciales. Todavía se trabaja en identificar a las personas restantes.

Por otro lado, un joven identificado como R.D.A.G fue canalizado al Hospital Regional de Salina Cruz.

En la zona de conflicto quedó desplegado personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, agentes del ministerio público y peritos del Instituto de Servicios Periciales.

Además, hay 40 agentes estatales de investigación y tres médicos, así como 80 elementos de la policía estatal y 39 integrantes de la Guardia Nacional.

La fiscalía informó que realizan diligencias, entrevistas, declaraciones y dictámenes periciales en materia de criminalista, balística, química, medicina legal y planimetría.

Apenas durante los primeros días de mayo, se suscitó un hecho violento que tensó la zona. La noche del 2 de mayo fue quemada la vivienda del agente municipal de Huatzantlan del Río, Luis Chávez, otros dos vehículos fueron quemados y fueron detonadas armas de alto calibre. De éstos hechos responsabilizaron al presidente municipal de San Mateo del Mar, Bernardino Ponce Hinojosa.

Llama CNDH a garantizar seguridad en la región



Con motivo de los hechos suscitados los días 21 y 22 de junio pasado, en el Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, donde pobladores de la citada comunidad perdieron la vida y otros más resultaron heridos, este Organismo Constitucional Autónomo, exhorta enérgicamente al Gobierno del Estado de Oaxaca, para que, con carácter urgente haga efectiva la protección y resguardo de la vida, integridad personal y seguridad de los habitantes de esa localidad.

La CNDH lamenta profundamente estos hechos violentos y exige la urgente intervención del Gobierno estatal, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, de esa entidad federativa, para que realicen el proceso de investigación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos constitutivos de delitos, cometidos en agravio de los habitantes del citado Municipio.

Lo anterior, en aplicación irrestricta de la Ley y del Estado de Derecho, en contra de quien o quienes resulten responsables, y haciendo énfasis que en los últimos meses se han agudizado las diferencias sociales entre las comunidades de mérito, generándose zonas de conflicto, en donde prima la ingobernabilidad.

Ante ese escenario, es deber del Gobierno local salvaguardar la Integridad y los Derechos Humanos de las personas integrantes de sus comunidades, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, que comprende también la prevención especial y general de los delitos, privilegiando el diálogo y la concertación, que permitan los consensos necesarios para construir y garantizar la paz.

En el ámbito de sus atribuciones, la CNDH se mantiene atenta de las acciones eficaces que instrumente el Gobierno del Estado de Oaxaca, para lograr la paz y gobernabilidad en el Municipio de San Mateo del Mar,

Oaxaca; y con ello salvaguardar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de sus habitantes.

A continuación el comunicado integro:

COMUNICADO QUE EMITE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR, OAXACA, EN RELACIÓN AL HOMICIDIO DE 15 HABITANTES DE LAS LOCALIDAD DE HUAZANTLÁN DEL RIO, SAN MATEO DEL MAR, OAXACA.

A LA OPINIÓN PÚBLICA;

A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES;

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Honorable Ayuntamiento de San Mateo del Mar, Oaxaca, del pueblo indígena Ikoots, electo en un proceso democrático y legitimo por la ciudadanía, hace del conocimiento de los mexicanos y de la comunidad internacional, que durante la noche de ayer sucedió una tragedia sin precedentes, donde un grupo armado encabezado Camerino Dávalos Larrinzar, Pedro Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Marcelino Ramírez Nolasco, Iván Mateos López y José Luis Chávez Salinas, este último quien se ostenta como agente municipal de Huazantlán del Río, torturaron, quemaron vivos y asesinaron a 15 de nuestros ciudadanos, incluidas 2 mujeres que no hacían mas que por su propia convicción defender su derecho de manifestación pacífica en la cual reclamaban que en semanas previas habían sido violados sus derechos como ciudadanos y ciudadanas al haber sido detenidas y retenidas en contra de su voluntad por quien se ostenta como agente municipal de Huazantlán del Río.

Los hechos fueron orquestados por dichas personas y respaldados por quien se dice ser jefe de plaza de un grupo de la delincuencia organizada llamado Gualterio Escandón alias “Gual Perol”, y que a causa de su sadismo hemos perdido vidas inocentes de hombres y mujeres, basta ver las imágenes de los fallecidos para observar la crueldad, salvajismo, perversión y el rencor inhumado con el cual fueron privados de la vida los ciudadanos y ciudadanas, actos a los cuales condenamos de manera tajante y sentida.

Este grupo armado no solamente arremetió contra las mujeres y hombres que defendían sus derechos; también acometieron violentamente en los domicilios de varias mujeres como Okas Marissa Rangel Oviedo, ciudadana Ikoots quien hoy también es parte de las víctimas mortales y a quien previamente habían privado de su libertad junto con sus menores hijas y había sido encarcelada sin justificación, y que hoy ha dejado en la orfandad a sus pequeñas hijas, solo por el hecho de no someterse a los intereses de este grupo delincuencial que aspira a controlar el municipio por su ubicación estratégica para el tráfico de indocumentados y almacenamiento de combustible robado.

Con gran pesar, hacemos un llamado enérgico a todas las autoridades locales, nacionales, internacionales, así como a todas las instancias posibles, sean o no gubernamentales, a que brinden ayuda humanitaria inmediata a nuestro pueblo. Nuestro gobierno municipal trabaja con toda la dedicación, pero cuando los grupos que solo ven por sus intereses se coluden con organizaciones criminales, nuestros capacidades se reducen de gran manera y se ven limitadas.

Debido a la intervención de la Guardia Nacional fue que se dispersaron parcialmente los ataques, lo cual evito una desgracia de índoles mayores, pero aun así ni la misma guardia nacional, pudo contener los hechos por completo, rescatando con vida solamente a dos de mis ciudadanos indígenas de nombre Adán N y Rosario N.

Todo este conflicto comenzó a partir de que quienes se ostentan como autoridades de la agencia de Huazantlán del Río hicieron en semanas previas un bloqueo de paso hacia la Agencia de Santa Cruz en donde se iban a celebrar las fiestas patronales, bajo el mero afán de generar conflictos para desestabilizar a la región para así favorecer sus intereses. Pero ahora sus intereses han escalado a un grado muy grave, en el que ya no solo se trata de hechos violentos, sino de genocidio y feminicidio.

La postura de este gobierno municipal es brindar todo el apoyo que nos es posible a todas las víctimas, empezando por recuperar sus cuerpos, pero nuestros esfuerzos serán limitados mientras todas las autoridades y entes a las que he hecho un llamado de ayuda, no la brinden de manera verdadera. El grupo de mujeres agredidas habían solicitado medidas cautelares a derechos humanos previamente, mismas que no les fueron otorgadas. En su lugar, le fueron otorgadas a quien se ostenta como agente de Huazantlán del Río quien presuntamente está detrás de estos horripilantes actos que no se pueden sino catalogar como criminales. Hoy las 15 mujeres y hombres que son víctimas mortales son prueba de la culpabilidad y de la inocencia de unos y otros.

San Mateo del Mar lleva décadas sufriendo hechos violentos y generando víctimas a causa del grupo antagónico que solo busca beneficiarse a costa del pueblo ikoots. Sin embargo nunca había sucedido algo a este grado en el que estamos devastados y suplicando la colaboración inmediata para que se aplique justicia mediante la investigación de hechos, y que con ello se lleven a cabo medidas de prevención para San Mateo del Mar.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

SAN MATEO DEL MAR, TEHUANTEPEC, OAXACA

San Mateo del Mar, Oaxaca, 22 de junio de 2020