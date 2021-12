Tortura de GN cercena orejas a detenido en Michoacán; dos siguen desaparecidos

LOS REYES.- Las huellas de tortura en la víctima son visibles al grado que le tuvieron que reconstruir parte de oídos y orejas, además de que presenta fracturas y lesiones múltiples en el resto del cuerpo.

De esta forma es como describen familiares y amigos el mapa que la Guardia Nacional le pintó a golpes a uno de los tres jóvenes que detuvo el pasado 8 de diciembre en el municipio de Los Reyes, Michoacán. Los otros dos siguen desaparecidos.

?#VIDEO | Reportan la desaparición de 2 personas en Michoacán que fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional. https://t.co/F0IE54p3Fb pic.twitter.com/8rKUBa4fzs — La Silla Rota (@lasillarota) December 14, 2021

Un video que obtuvo LA SILLA ROTA en un recorrido por esa zona de Michoacán da cuenta de la manera en la que fue torturada una de las víctimas.

Los culetazos de los fusiles de asalto de los elementos federales, las perforaciones, las laceraciones por golpes y las fracturas, fueron las consecuencias de esa detención.

El joven, de quien se reserva el nombre por su seguridad, narró a los familiares de los otros desaparecidos lo que vivieron ese 8 de diciembre.

La detención la hizo personal de la Guardia Nacional en la colonia La Higuerita, ubicada en la periferia de la cabecera municipal.

LOS TESTIMONIOS

Margarita Medina, mamá de Gabriel Alejandro Escalera, uno de los desaparecidos, platicó que su hijo ese día se despidió de ella cuando la señora se fue a trabajar.

Recuerda que cuando regresó a comer se le hizo raro no ver a su hijo a la hora de la comida y más aún cuando no llegó a dormir.

"Así con el pendiente estuvimos toda la noche. Yo me di cuenta hasta el jueves cuando me levanté para irme a trabajar y me habla mi hija, que no íbamos a ir porque mi hijo estaba desaparecido", cuanta la señora de avanzada edad, al tiempo que suelta el llanto.

Me dijeron que se lo había llevado la Guardia Nacional y empezamos a buscar; fuimos a levantar la denuncia a Los Reyes, no nos recibieron; nos dijeron que fuéramos a Uruapan y ahí nos pedían mucho dinero, 39 mil pesos, para poder hacer una búsqueda

Dijeron que se desanimaron porque no tenían dinero para pagar la extorsión, por lo que los mandaron a Morelia, donde les iba a costar ya 50 mil pesos, cantidad que no tienen.

"Entonces dijo: ´váyanse a comer y regresan en un ratito´. Íbamos en la camioneta de los familiares del otro chavo, del que golpearon y estaba muy mal".

El chavo también iba para declarar, pero nos dijeron que nos fuéramos por el lado del Cereso y que ya nos iban a atender, pero en la tarde ya no apareció el abogado

Margarita supone que como el Ministerio Público no vio dinero de por medio, les dijo que no había peritos; que había muchos muertos en Uruapan y que no los iban a atender.

"Nos venimos muy desanimados, llegamos aquí noche, estuvimos otra vez preguntando con amigos, familiares, preguntando si lo habían visto y nadie lo había visto", cuenta.

Platica que al siguiente día decidieron irse a Zamora, a la Fiscalía General de la República, donde finalmente interpusieron la denuncia.

Pero a mi hijo no le quisieron aceptar los videos. Yo digo que nos los deberían de haber aceptado, porque se ve que son las camionetas; no hay nada clonado; se ve claro

La señora guarda silencio un momento y retoma la conversación, con una voz entrecortada, porque indica que su hijo es una persona de tan solo 26 años de edad.

Suelta que su dolor es mayor porque a decir del joven que liberó la GN, su hijo y la otra víctima de desaparición, fueron torturados cada media hora el día de la detención.

Al chico lo soltaron más o menos a las 5 de la tarde; lo dejaron tirado en Chavinda; alguien lo levantó por ahí y lo trajeron a la comandancia de Tarecuato; de ahí una persona le habló a su mamá y fueron por él

Fueron tres horas de tortura y hasta hoy día, que ya van siete días, no sabemos nada de mi hijo y yo les pido que si me están viendo, si son padres, si tienen mamá, por favor deben de entender mi dolor y pueden traer a mi hijo, que me lo traigan, por favor

EL TESTIGO

Esa versión coincide con lo que uno de los testigos de la detención reveló. El joven, enfatiza que, a la hora que fueron detenidos los tres jóvenes inició la tortura de GN.

"Al ser torturados (por GN) gritaban (los jóvenes); decían que ya no los golpearan. Iban llorando y sangrando de varias partes del cuerpo y aun así los subieron a la unidad de la Guardia Nacional", señala el testigo.

Menciona que, a distancia se escuchaba cuando los elementos federales acusaban a los jóvenes de trabajar para alguien, para algún cártel o algo delincuencial. "Y los muchachos respondían que no, que ellos andaban dando la vuelta".

Señala que la frustración y el coraje de ver los abusos fue lo que lo llevó a grabar parte de la detención, hasta que la GN se llevó a los jóvenes.

Yo estaba en la entrada de la colonia y cuando entraron a las camionetas de la Guardia Nacional me fui por otra calle y me escondí atrás de unas plantas porque no es la primera vez que entra la guardia y nos sentimos perseguidos en ese lugar

"La impotencia de ver que siendo el gobierno que te protege se hubiera visto como coludido ante un cártel o alguien que les estuviera pagando por hacer eso", reitera.

EXIGEN APARICIÓN DE JÓVENES

Habitantes de Los Reyes se solidarizaron con los familiares y amigos de las víctimas y marcharon en las principales calles de la cabecera municipal.

En conjunto, los pobladores exigieron la aparición de los dos jóvenes desaparecidos y que se detenga al personal de la Guardia Nacional, responsable del hecho delictivo.

Los manifestantes pidieron que la GN se retire de esa región Occidente de la entidad y que sea el Ejército Mexicano el que refuerce la seguridad.

La manifestación recorrió gran parte de la ciudad y terminó con consignas de esperanza de encontrar a sus desaparecidos que acusan, ya van cerca de 15 en los últimos meses.

GUARDIA NACIONAL INVESTIGA A ELEMENTOS

La Guardia Nacional informó que no tolerará conductas ilegales por parte de su personal, luego de que se dieran a conocer videos que muestran a elementos del cuerpo de seguridad que estarían vinculados en la desaparición de dos personas en Michoacán.

"En relación con los hechos denunciados en medios de comunicación, que aparentemente tuvieron lugar en Los Reyes #Michoacán, no se tolerarán conductas fuera de la ley por parte de nuestro personal", escribió la GN en su cuenta oficial de Twitter.

La #GuardiaNacional informa que en relación con los hechos denunciados en medios de comunicación, que aparentemente tuvieron lugar en Los Reyes #Michoacán, no se tolerarán conductas fuera de la ley por parte de nuestro personal. — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) December 14, 2021

La Comandancia de la #GuardiaNacional se encuentra atenta a recibir la queja de los familiares en caso de que así lo deseen, ratificando total transparencia en las diligencias que se practiquen y la certeza de que, en caso de responsabilidad, se actuará conforme a derecho. — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) December 14, 2021

Detalló que la Unidad de Asuntos Internos de la institución comenzó las investigaciones correspondientes, en coadyuvancia con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

La Comandancia de la Guardia Nacional, por su parte, se dijo atenta para recibir la queja de los familiares de las víctimas en caso de que así lo deseen, "ratificando total transparencia en las diligencias que se practiquen y la certeza de que, en caso de responsabilidad, se actuará conforme a derecho".













