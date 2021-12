Toño Martín del Campo: se restableció diálogo con Tere Jiménez

El senador panista y aspirante a la candidatura por Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, llamó a que su contrincante María Teresa Jiménez respete los acuerdos a los que han llegado para definir quién será el abanderado para contender por la gubernatura del estado.

“Ambos estamos en esa sintonía y lo que sea lo mejor para Aguascalientes ayudando y contribuyendo como siempre lo hemos hecho y ojalá que ella haga lo propio, que ella se comprometa a lo mismo y vamos caminando en esa sintonía”, afirmó Martín del Campo en entrevista con La Silla Rota.

El senador explicó que se restableció el diálogo entre la dirigencia nacional del partido, la diputada Jiménez y él; producto de éste diálogo las partes se comprometieron a respetar los acuerdos a los que habían llegado para resolver quién aparecerá en las boletas electorales de 2022.

“Es retomar el acuerdo al que ya se había llegado. No es un acuerdo nuevo, es darle cumplimiento al acuerdo que se tenía originalmente en el cual trabajamos desde hace aproximadamente dos meses cuando se comentó que la elección del candidato o el abanderado de Acción Nacional iba a ser a través de encuestas”, explicó el senador.

Ante el cuestionamiento de si confía en que el PAN respete los acuerdos, Antonio Martín del Campo también afirmó que en caso de que nuevamente se cambiara el acuerdo y se modificara el mecanismo o la casa encuestadora, significaría una pérdida de la credibilidad por parte del panismo.

“Sería terrible el hecho de que al final de cuentas o al 15 para las 12 se quiera hacer un cambio de último momento, en ese caso realmente no tendríamos ninguna credibilidad hacia afuera. Lo que estamos haciendo y pidiendo es que se cumpla el acuerdo, es lo que yo siempre he dicho y he hecho”, afirmó el panista.

Hace dos meses el partido llegó a un acuerdo que consistió en que se realizarían tres encuestas con distintas casas encuestadoras sin embargo, la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Javier Luévano, contrató a otra casa encuestadora que no había estado incluida en el acuerdo previo por lo que Martín del Campo manifestó su rechazo.

A partir de esta discrepancia, se generó un conflicto entre Martín del Campo y la dirigencia de Marko Cortés, el presidente nacional del PAN que ha mostrado apoyar de manera preferencial a la diputada María Teresa Jiménez para que sea la candidata a la gubernatura.

Incluso, según explicó Antonio Martín del Campo, el diálogo entre las partes se fracturó y hasta ahora, a unas semanas de que se cumpla el plazo para registrar a los candidatos ante el Instituto Nacional Electoral, los panistas han decidido retomar el acuerdo de elegir a su candidato por medio de una encuesta que se realizará en los próximos días.

“Hubo un tiempo en el que no hubo diálogo con la dirigencia nacional, hoy lo retomamos ese diálogo y la dirigencia nacional junto con la diputada y un servidor decidimos ir a una casa encuestadora nueva en donde ahí nos van a entregar los que son los resultados”, afirmó el senador blanquiazul.

Los panistas esperan contar con un resultado sobre las candidaturas entre el lunes y martes de la próxima semana y anunciarán los resultados de manera inmediata.

La ratificación del acuerdo para decidir quién sería el o la candidata a la gubernatura tiene como objetivo mantener unido al partido en Aguascalientes luego de las tensiones que ha vivido en las últimas semanas debido a las declaraciones que ha hecho Marko Cortés.

“Ha habido tensiones muy fuertes, momentos muy ríspidos pero a final de cuenta lo que queremos hacer y lograr es por el bien del partido, que no nos fracturemos. De ambas partes hubo esa sensatez y cordura de vamos apostándole a que siga prevaleciendo ese diálogo y en ese sentido hemos avanzado”, explicó Martín del Campo.

Además, el cambio en la casa encuestadora, que otorgó ventaja a la diputada María Teresa Jiménez en detrimento de la posición el senador, el panismo a nivel nacional rechazó los cambios en los acuerdos.

“Ante lo que estaban haciendo es incumplir el acuerdo, ante el incumplimiento del acuerdo obviamente que hubo muchísimas molestias por parte de muchos actores, lo que fue de mi partido a nivel nacional”, explicó el senador.

Aguascalientes, según declaraciones del propio presidente nacional del PAN, Marko Cortés, es el único estado que el panismo tiene asegurado ganar durante las elecciones a las gubernaturas de 2022 que se realizarán también en Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango y Oaxaca.