Toma clandestina provoca incendio en Tlajomulco

26/11/2018

Una toma clandestina de un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) provocó un incendio con llamas de hasta 15 metros de altura, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con las autoridades, el fuego es controlado por Bomberos y elementos de Protección Civil. Sin embargo, las llamas dañaron ocho vehículos que se encontraban por la zona.

El fuego inició en una zona de la avenida Jesús Michel González, detrás del fraccionamiento Casablanca y se espera que la presión del gas disminuya.

No hay riesgo para la población por lo cual no es necesario evacuar la zona, Rodrigo Arellano, Director de Protección Civil y Bomberos de #Tlajomulco, nos informa los pormenores del incendio:

En ese sentido, el ayuntamiento de Tlajomulco llamó a mantener la calma, ya que el incendio no se propagaría a la zona metropolitana de Guadalajara.

Bomberos de Protección Civil Jalisco, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque trabajan en la zona y son acompañados por personal del Ejército, Policía Federal, Seguridad Pública, Protección Civil de Tlajomulco y Servicios Médicos Municipales.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma, no se alarme y no genere pánico. El incendio está siendo controlado [...] No hay necesidad de desalojar su casa", declaró el director de Protección Civil.

