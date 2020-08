Todo lo que se sabe del funcionario acusado de abusar de una niña

Era el 26 de julio cuando Luis Alonso "N", entonces jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, fue encontrado dentro de su automóvil con una menor de 10 años de edad desnuda en la colonia El Salitrillo, del municipio jalisciense.

Desde entonces, varias versiones alrededor del caso surgieron -principalmente en redes sociales- asegurando que el detenido no había sido vinculado a proceso a un juez y que, por lo tanto, fue puesto en libertad.

Parte de las actualizaciones de este delito de crimen sexual contra una menor de edad no resultaron reales, algunas otras sí y unas más aún no han sido aclaradas.

¿El detenido fue puesto en libertad?

Desde que Luis Alonso fue sorprendido presuntamente abusando sexualmente de una menor de edad no ha sido liberado.

Luis Alonso "N" se encuentra en prisión vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil, así lo informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

A la aclaración se sumó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien también señaló que el exfuncionario sigue en prisión.

"Ante los rumores de que un abusador de menores fue dejado en libertad en Puerto Vallarta, quiero aclarar que sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil", escribió en su cuenta de Twitter.

Ante los rumores de que un abusador de menores fue dejado en libertad en Puerto Vallarta, quiero aclarar que sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 16, 2020

¿Qué pasó, entonces?

El problema fue que el exfuncionario, quien fue retirado de su cargo tras la acusación en su contra, no fue vinculado a proceso por otro delito que la propia fiscalía lo quiere señalar: corrupción de menores.

De acuerdo con el código penal federal: se comete el delito de corrupción de menores cuando se "induzca, procure, facilite u obligue a un menor de dieciocho años o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos".

A diferencia del abuso sexual infantil, la corrupción de menores no necesariamente es un delito sexual.

La Fiscalía aseguró que el juez decidió no vincular a proceso a Luis Alonso "N" porque ya estaba siendo juzgado por el crimen de abuso sexual infantil.

Versiones en redes sociales señalaron que el juez no vinculó a proceso al exfuncionario bajo el argumento de que la menor "no sintió placer", este hecho no ha sido mencionado, ni aclarado por ninguna autoridad oficial, por lo que no se puede comprobar, ni desmentir.

¿Qué sigue?

La Fiscalía adelantó que apelará la decisión del juez pues asegura existe una inexacta aplicación de la ley dado que ambos delitos pueden coexistir con independencia.

?? #Boletín | Apelará Fiscalía de Jalisco decisión de juez de no vincular a proceso a ex funcionario municipal en Puerto Vallarta por el delito de corrupción de menores pic.twitter.com/rObX67puo1 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 15, 2020

Por su parte, el gobernador de Jalisco informó que el juez que no vinculó a proceso a Luis Alonso fue separado de su cargo y será investigado.

"Acabo de platicar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y me confirma que el Consejo de la Judicatura tomará cartas en el asunto de inmediato", escribió Alfaro en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "El juez que decidió no vincular a proceso a este criminal por el delito de corrupción de menores ya fue separado del cargo y pagará las consecuencias de su inmoralidad".

El juez que decidió no vincular a proceso a este criminal por el delito de corrupción de menores ya fue separado del cargo y pagará las consecuencias de su inmoralidad. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 16, 2020

Jalisco, en el top nacional de crímenes sexuales y corrupción de menores

En el primer semestre del 2020, en Jalisco se han denunciado mil 622 casos de crímenes sexuales.

Esta cifra coloca a la entidad jalisciense como la cuarta con más denuncias de delitos sexuales en el país, solo por debajo de la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León.

En cuanto a corrupción de menores, Jalisco registra 68 casos en los primeros seis meses del año.

Este dato coloca a Jalisco en el sexto estado con más denuncias por este crimen en lo que va del 2020.

Todo esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).