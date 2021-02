Todo listo para el debate electoral en Puebla

Este día, los tres candidatos a la gubernatura de Puebla, realizaron un recorrido por las instalaciones del Complejo Cultural Universitario, sede este domingo del debate entre los aspirantes a Casa Puebla, el cual iniciará a partir de las 20:00 horas y competirá en horario con la famosa serie Juego de Tronos.



En las instalaciones del CCE también estuvieron consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes solicitaron a las televisoras con señal abierta trasmitir el debate entre los tres aspirantes a la gubernatura: Luis Miguel Barbosa Huerta de la coalición Juntos Haremos Historia; Enrique Cárdenas, el candidato común del PAN, PRD y MC; y el priista Alberto Jiménez Merino.

Por primera vez, los habitantes de Puebla estarán en posibilidades de ver un debate, debido a que el esquema acartonado autorizado en anteriores elecciones por el IEE, fue sustituido por un modelo que da mayores opciones a los participantes y las moderadoras.

“No se van a poder ignorar los candidatos, los tres van a debatir con los tres, ese es el formato que acordó la Comisión de Debates”, detalló el presidente de la Comisión Temporal de Debates, Ciro Murayama.

“Se va a propiciar el debate y no monólogos a los que nos tenían acostumbrados en el pasado los contendientes a los cargos de elección popular. El debate se realiza bajo los mismos parámetros de calidad técnica y atractivo mediático que operaron en los debates de las campañas presidenciales de 2018.”

En los tres bloques “Empleo y Desarrollo Regional”, “Atención a comunidades Indígenas y Migración” y “Seguridad, Federalismo y Estado de Derecho”, habrá una moderación activa por parte de las periodistas Patricia Estrada y Gabriela Warkentin, agregó el consejero Murayama.

“Yo mañana voy a ganar el debate y me voy a comportar como un hombre de estado y no un payado que quiere un cargo público de la nada”, manifestó este día en entrevista el abanderado de Morena, Miguel Barbosa.

“Yo no veo que Jiménez Merino le quiera hacer el caldo gordo a un pollo flaco”, agregó el ex senador, quien contiende por segunda ocasión por la gubernatura de Puebla y asegura estar listo para debatir sobre los temas de Puebla y el país.

Que se comporten como quieran, pero que sea con altura, expuso, después de recordar que el ex rector y representante del PAN, Enrique Cárdenas se vendió como un hombre impoluto, cuando al final ha quedado demostrado que en su declaración 3 de 3, al menos dos terrenos de 180 metros y 480 metros, con un valor considerable por su cercanía con la pirámide en la zona arqueológica de Cholula, no fueron reportados.

Nada de qué preocuparme: Jiménez Merino

El abanderado del PRI, sobre el encuentro de mañana aseguró que no tiene nada de qué preocuparse.

“Yo no me metí de candidato por ambición, sino por el privilegio de seguir sirviendo, por el privilegio de seguir impulsando el desarrollo del estado; miles de poblanos me conocen, mucha gente me conoce y también mis padres me enseñaron la honestidad, y por eso siempre me he conducido en esa línea como una norma de vida, nunca le he robado nada a nadie, no tengo nada de qué preocuparme.”

Por su parte, la consejera Pamela San Martín, llamó a las televisoras privadas a sumarse a la transmisión del debate.

“Estamos en condiciones para que todas las y los poblanos, en todos los rincones del estado, puedan formar parte de este ejercicio democrático que se difunda por todos los medios posibles, no solamente redes, radio y televisión pública, sino también la televisión privada para que haya una sinergia de todos los que están actuando con mucha responsabilidad para que las y los ciudadanos cuenten con información necesaria para el ejercicio de sus derechos.”

Pese al alto costo de 9.3 millones de pesos que tendrá la realización del debate, los consejeros aseguraron que concluido el ejercicio, informaron sobre los gastos realizados este domingo.